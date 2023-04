Weekend-Bio : Une 2e édition avec brio

Le siège de l’Association malienne pour la solidarité et le développement (AMSD) à Kalabancoro, a abrité pour la deuxième fois consécutive le week-end dernier, le marché des produits agricoles exclusivement biologiques appelé “Weekend-Bio”. L’initiative était placée sous le thème de la promotion de l’agro-écologie et la production 100 % bio.

Un marché de légumes et de fruits 100 % biologiques a ouvert ses portes ce week-end au siège de l’AMSD. Des oranges, des oignons, du gombo frais, des aubergines, du melon… étaient vendus entre 500 et 800 F CFA le kilo. Des produits à base tout simplement d’engrais organiques sans aucun produit chimique ni pesticide, et surtout certifiés, selon l’initiateur, Hamidou Almamy Diawara, président de l’AMSD. A côté des légumes, on y trouvait aussi des poulets et coqs de race locale entre 3000 et 6000 F CFA l’unité.

Lors de la cérémonie d’ouverture en présence du directeur national de l’agriculture, Oumar Tamboura, Mme Traoré Fatoumata Coulibaly du ministère du Développement rural, du président de l’Association des consommateurs du Mali (Ascoma), Makan Fofana, du président de l’AMSD, Hamidou Diawara… plusieurs intervenants ont vanté l’intérêt de la consommation d’aliments à 100 % biologiques.

“Sans alimentation saine, il n’y a pas de santé saine”, a lancé le directeur national de l’agriculture, Oumar Tamboura avant d’être appuyé par Boubacar Touré de la protection civile qui observe qu’“il existe beaucoup de maladies aujourd’hui qui n’existaient avant. La plupart d’entre elles sont causées par ce que nous consommons”.

Pour le moment ce Weekend-bio est la seule opportunité de vente en lieu public de produits 100 % bio, ont confié Tidiani Coulibaly et Bintou Diabaté. Tous les deux sont des producteurs sur place. “Je cultive à Farabana. J’ai un champ de 4 hectares. J’y cultive beaucoup de choses”, a fait savoir Tidiani Coulibaly. “Les gens vont s’approvisionner soit à Farabana soit c’est moi qui leur livre ici à Bamako”, a-t-il poursuivi même s’il n’a pas de magasin pour le moment à Bamako. “Ce serait un peu cher pour moi tout de suite pour ouvrir un magasin bio ici à Bamako. Je n’ai pas le fonds nécessaire, sinon ça m’arrangerait”, a-t-il déclaré.

Aux dires d’Hamidou Diawara, la première édition n’a pas connu assez d’engouement, car “les gens n’étaient pas beaucoup informés. Cette fois, ça va, il y a du monde”, a-t-il rappelé. Dans ses ambitions, M. Diawara compte pérenniser cette initiative de marché-bio, progressivement mensuel avant d’être hebdomadaire, voire permanent.

C’est important de cultiver bio, d’abord pour l’environnement ensuite pour la santé humaine, a confié le président de l’AMSD et l’initiateur de “Weekend-bio”. Le Weekend-bio, c’est à Kalabancoro au siège de l’AMSD.

Koureichy Cissé

