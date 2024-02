Au dîner des chefs d’entreprise et groupements professionnels du secteur privé : Echanges autour du plan d’action 2022-2027 et les 5 stratégies de travail du CNPM

Le bureau du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), sous l’égide de son président Mossadeck Bally, a offert le vendredi 26 janvier 2024, un diner aux chefs d’entreprise et groupements professionnels du secteur privé, pour échanger sur l’environnement économique et le Doing Business dans au Mali.

La soirée 100 % secteur privé a enregistré le président d’honneur du CNPM Amadou Diadié Sangaré, les membres du bureau du CNPM, du secrétariat général du CNPM, les représentants du Groupement professionnel membres du CNPM.

Au cours de cette soirée, le président du CNPM, Mossadeck Bally et ses collègues avec les chefs d’entreprises une synthèse des travaux de réflexions du plan d’action 2022-2027 mais aussi les conclusions de 5 stratégies de travail, à savoir l’énergie, les ressources humaines, les infrastructures, le financement et la fiscalité. La rencontre privé/privé a été appréciée à sa juste valeur par leurs participants qui en a appelé à la pérennisation d’une telle initiative.

“J’ai bien apprécié cette initiative du CNPM concernant le secteur privé avec le secteur privé”

“Franchement, j’ai bien apprécié cette initiative du CNPM concernant le secteur privé avec le privé. Elle nous a permis de nous connaître et de connaître vers où les patrons veulent aller dans les secteurs d’activités y compris l’énergie, le financement, la fiscalité, les infrastructures, les ressources humaines et d’autres problématiques du secteur privé. Je pense qu’il y a eu un début qui est la concertation entre les privés. Ensuite, nous allons faire avancer cette concertation au niveau national au niveau du secteur public pour qu’ensemble, nous puissions mettre en place les éléments fondamentaux pour le développement du pays. C’est vrai que le financement est un problème. Mais le plus souvent, les gens se demandent comment est-ce que les banques financent les entreprises. Il faut poser la question inversement. Il faut aussi dire comment les entreprises financent les banques ? Parce que ce sont les dépôts des entreprises qui sont distribués par les banques”, a indiqué Amadou Diadié Sangaré.

“Le CNPM, en tant que syndicat de chefs d’entreprise, est une force de propositions”

Ibrahima Diawara, vice-président du CNPM, pense que l’organisation du dîner par le CNPM est une bonne initiative d’échange entre acteurs du secteur privé. “Le CNPM, en tant que syndicat de chefs d’entreprise, est aujourd’hui une force de propositions. Le CNPM est surtout une force qui propose et qui ne reste pas en tant syndicat de chefs d’entreprise. Le CNPM, à côté de l’Etat, propose, étudie et donne sa vision sur la marche du pays. Cela est une très bonne chose. C’est ce qu’on attendait du CNPM. C’est l’occasion de remercier le président et les membres du bureau du CNPM pour cette initiative de la rencontre. Je crois que l’Etat doit saisir cette occasion pour approfondir les échanges avec les acteurs du secteur privé”, a dit Ibrahima Diawara.

“Il était utile que les secteurs privés se rencontrent entre eux”

Tout en remerciant le président du CNPM et son équipe pour l’organisation de la rencontre qu’il trouve efficiente et effective, Mamadou Issabré, directeur de Ciments et matériaux du Mali, a indiqué que le dîner leur a permis d’avoir un contact privilégié avec le secteur privé. “Comme l’ont rappelé les participants, nous avons beaucoup de rencontres entre le secteur privé et d’autres secteurs. Il était utile que les secteurs privés se rencontrent entre eux. Et le format que cela a pris, a été efficace. Ils nous a permis non seulement d’apprendre sur les travaux du CNPM mais également d’en apprendre beaucoup sur les capacités de collaboration des uns et des autres pour les perspectives d’avenir de notre pays”, a déclaré Mamadou Issabré. A travers ce dîner, le Patronat ouvre des voies à d’autres initiatives du genre pour un secteur privé malien plus fort et résilient.

“Nous sommes des entrepreneurs résilients et confiants”

Selon Mossadeck Bally, le message que le CNPM envoie à l’ensemble du secteur privé du Mali, c’est que malgré le moment difficile, la crise multidimensionnelle qui tarde à prendre fin, le secteur privé reste confiant. “Il a beau faire nuit, le soleil se lève toujours. Nous sommes des entrepreneurs résilients. Nous l’avons démontré pendant l’embargo de la Cédéao et de l’Uémoa. Nous allons continuer à rester confiants, résilients”, a souligné Mossadeck Bally. Comme grandes recommandations de la rencontre, Mossadeck Bally a souligné, entre autres, la dotation du Mali d’un Plan national de développement du secteur énergétique pour les 10-15 prochaines années. A ses dires, la mère des réformes est de réformer l’EDM. “Nous suggérons que l’EDM puisse être une faîtière qui va posséder et gérer le réseau de transport et de distribution mais que la production soit privatisée. Il faut que l’EDM sorte carrément de la production pour laisser la place aux privés pour la distribution. Nous préconisons aussi qu’il y ait un guichet unique de projets PPP énergétiques logés à la présidence de la République pour accélérer l’exécution du projet. Ensuite, nous avons estimé qu’il fallait revoir le système de subvention pour qu’elle ne soit pas généralisée. Aujourd’hui, l’Etat donne des subventions à EDM. Cela veut dire que le riche, le moins riche, le pauvre, ils sont tous subventionnés lorsqu’ils consomment de l’énergie alors que ça doit être les couches qui sont en besoin qui doivent être subventionnées. Nous préconisons de financer de mini réseaux pour que les grandes villes aient leurs réseaux. Il n’est pas bon d’avoir un réseau unique sur un territoire aussi vaste du Mali. Et finalement, il faut aller vers les énergies renouvelables”, a évoqué Mossadeck Bally comme recommandations.

Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :