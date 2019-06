Le gouvernement de la République du Mali et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord préliminaire sur un nouveau programme économique et financier soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC). C’était le mardi 25 juin dernier, dans l’après-midi à Bamako, à la suite d’une mission du FMI qui a séjourné dans notre pays du 12 au 25 juin 2019.

« La mission du FMI et les Autorités maliennes sont parvenues à un accord préliminaire sur un nouveau programme économique et financier du Mali soutenu par la FEC du FMI, pour un montant d’environ 200 millions de dollars, sous réserve de l’approbation par la Direction et le Conseil d’administration du FMI. L’examen du dossier par le Conseil d’administration du FMI est prévu pour fin août 2019 » a déclaré le Chef de la mission du FMI, Mme Boriana YONTCHEVAY, lors de la conférence de presse présidée par le Ministre Délégué auprès du Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Mme BARRY Aoua SYLLA.

Le nouveau programme sera ancré sur la nouvelle stratégie de développement du Mali dénommée « CREDD 2019-23 » et sa mise en œuvre nécessitera des reformes pour la modernisation de l’administration fiscale, l’amélioration de la taxation du secteur minier, du prélèvement de recettes sur les produits pétroliers, de la propriété foncière, d’une rationalisation des exonérations fiscales (dont celles accordées au secteur minier), et d’une accélération de la numérisation des procédures d’acquittement de l’impôt.

Commentaires via Facebook :