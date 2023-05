Les indicateurs de la CMDT affichent du vert en dépit d’une campagne précédente marquée par une baisse drastique de sa production, corollaire à la privation du Mali d’accès aux principaux ports d’approvisionnement par l’embargo sous-régional, aux inondations des cultures par les pluies diluviennes par endroit ainsi qu’à à l’invasion précoce des champs par de nouvelles espèces de Cicadelles (Jassides). C’est la conclusion de la 98ème session ordinaire de conseil d’Administration, tenue 24 mai, à l’hôtel Meridiana de Bamako, sous l’égide du président de son conseil d’administration, Dr Nango Dembélé. Ladite session, principalement budgétaire, a essentiellement porté sur l’approbation du procès-verbal de la session précédente et du rapport de gestion du PDG de la holding. Les administrés ont par la même occasion entériné les états financiers de l’exercice clôturé le 31 décembre 2022. Ainsi, la CMDT a clôturé l’exercice 2022 avec un chiffre d’affaires estimés à 315,521 milliards de FCFA, contre 204,190 en 2021, un bilan de 269,131 milliards contre 237, 007 en 2021 et un bénéfice net de 10,564 milliards, contre 5,465. Le mérite de ce labeur, selon le PDG Dembélé, revient aux producteurs, à l’encadrement de la CMDT et aux opérateurs économiques fournisseurs d’intrants ainsi qu’à l’accompagnement des autorités de la transition, dont la somme des efforts avait permis la production record de l’exercice 2021/2022. En tout état de cause, c’est la vente d’une bonne partie de ce stock qui a permis d’améliorer les résultats de la CMDT, après une baisse de la production prévisionnelle de 50%, selon les explications du PDG. En effet, de 780 000 tonnes, le Mali s’est retrouvé à 389000, perdant au passage sa place de premier producteur de coton sur le continent. Toutefois, l’administration de la holding avec la mise en place des intrants estimé à plus 90% et la maitrise totale des jassides ravageurs grâce à l’implication des chercheurs de l’IER, l’administration de la holding avec une prévision de de 780 000 tonnes de coton graines compte reprendre sa place de premier producteur.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :