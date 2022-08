Une Communication gouvernementale a été faite sur les recommandations issues des Assises nationales sur le Coton.

Les Assises nationales sur le coton ont été initiées en 2021 pour résoudre les divers problèmes de la filière et relancer la production.

Ces Assises se fondant sur les enseignements tirés des ateliers régionaux, de la gestion des crises, ont fait des recommandations. Elles portent sur la gouvernance des organisations de producteurs ; le mécanisme d’approvisionnement et de financement des intrants et la subvention de l’État aux producteurs de coton et la relance de la culture du coton.

La présente communication fait le point de la mise en œuvre des recommandations formulées et propose des solutions pour résoudre à long terme les multiples problèmes qui entravent encore le bon fonctionnement de la filière coton.

Il s’agit notamment de mettre en place un bureau transitoire en attendant le renouvellement des organes à travers des élections inclusives et transparentes conformément à la règlementation en vigueur sur les sociétés coopératives ; d’adopter une nouvelle clef de répartition du complément de prix de coton graine et des frais de fonctionnement à l’avantage des producteurs à la base ; de transférer l’approvisionnement en intrants agricoles à la Compagnie Malienne de Développement des Textiles pendant une période de cinq ans ; de fixer un prix incitatif au kilogramme de coton graine et diminuer autant que possible le prix des intrants et du matériel agricole et d’élaborer les cartes de fertilité des sols des différentes zones agro écologiques.

Rassemblées par Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :