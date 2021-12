Au Mali, les autorités de la Transition ont, à travers l’arrêté ministériel N° 2021 5126 /MIC-MEF-SG pris la décision de suspendre l’exportation de la graine de coton, du tourteau de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local.

D’après cet arrêté, ces produits agricoles sont interdits d’exportations jusqu’à nouvel ordre.

Le même arrêté informe que le Directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence ainsi que le Directeur général des Douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.

Faut-il le préciser, cet arrêté est daté du 06 décembre 2021 et signé par le ministre de l’Industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamed et son collègue de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou.

