9e sommet du forum sur la cooperation sino-africaine : Assimi et Xi Jinping s’engagent à écrire une nouvelle page dans les annales

En prélude à l’ouverture du 9ᵉ sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la Transition, Assimi Goïta, a été reçu en audience, ce lundi 2 septembre 2024, par son homologue de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au Palais du peuple. Ce fut l’occasion pour les deux chefs d’État de saluer l’excellence de la coopération entre leurs pays tout en prônant le renforcement de cette relation, qui remonte à l’indépendance du Mali.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Transition a exprimé sa satisfaction quant à l’état actuel de la coopération entre le Mali et la Chine. Dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la santé, de l’agriculture ou des infrastructures et de l’énergie, le Mali a bénéficié de l’appui de la Chine sous diverses formes. « Nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs avec la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures, mais surtout le rejet de la manipulation liée aux questions des Droits de l’Homme », a souligné le président Goïta.

Pour sa part, Xi Jinping a rassuré que ces principes sont fermement ancrés dans la politique d’assistance internationale de la Chine. Des principes qui forment les fondations d’une amitié sino-malienne de longue date. Lors des échanges, le président chinois a laissé entendre que les relations entre le Mali et la Chine seront désormais élevées au statut de partenariat stratégique. La Chine s’engage en conséquence à poursuivre et intensifier sa coopération avec le Mali tout en l’accompagnant dans la voie de son développement, conformément à ses réalités nationales. Il s’agit d’écrire une nouvelle page historique dans les annales de la coopération sino-malienne.

Le président Goïta a salué la décision de son homologue chinois d’élever le niveau du partenariat entre les deux pays à un niveau stratégique. Le Mali adhère au principe d’une Chine unie et salue les prouesses de la diplomatie chinoise sur la scène internationale, notamment à travers le rapprochement des Iraniens et des Saoudiens.

Après le palais du peuple, le président de la Transition a été reçu par le président du Comité permanent du bureau politique du parti communiste chinois (CCP), également président de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Le JI. Tout en saluant l’engagement du président de la Transition pour l’épanouissement de son pays et sa volonté de maintenir d’excellentes relations avec la Chine, M. Zhao Le JI est longuement revenu sur l’expérience chinoise du développement. Il a ainsi partagé avec le président malien la stratégie chinoise de lutte contre la pauvreté.

« Sur la voie de la modernité, la lutte contre la pauvreté est une question extrêmement importante », a souligné le président du Comité permanent du bureau politique du CCP, tout en partageant quelques recettes de lutte efficace contre le phénomène.

Bazoumana KANE

