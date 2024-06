Le jeudi 30 mai, l’avion du Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako-Sénou. A la faveur de cette visite, le chef d’Etat sénégalais était accompagné d’une importante délégation ministérielle. À sa descente d’avion, il a été accueilli par son homologue, le Président de la transition malienne, le Colonel Assimi Goïta, sous le son de tambours de la forte communauté sénégalaise résidant au Mali.

Après les salutations d’usage, les deux chefs d’État se sont rendus au palais présidentiel de Koulouba pour un entretien. À l’issue de cette rencontre, le Président sénégalais s’est adressé à la presse pour retracer les raisons de sa visite au Mali.

Le Président Diomaye Faye a souligné les liens historiques et culturels uniques entre le Sénégal et le Mali, rappelant l’époque de la Fédération et l’indépendance. “Je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur les plans diplomatique, commercial et dans la concertation pour la prise en charge de défis communs tels que le terrorisme et la lutte contre le trafic illicite”, a-t-il déclaré. Il a également mentionné le défi écologique, en particulier la gestion de la ressource en eau partagée avec le Mali à travers le fleuve OMVS.

Le Président sénégalais s’est dit satisfait de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à sa délégation. Il a exprimé son plaisir de trouver en le colonel Goïta un partenaire engagé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, tant au niveau régional qu’international.

Abordant la question de la CEDEAO, le Président Diomaye Faye a précisé que le Mali est membre de l’Alliance des États du Sahel, et il a rappelé ses efforts pour promouvoir cette coopération lors de ses déplacements dans différents pays de la CEDEAO. Il a indiqué avoir longuement échangé avec le colonel Goïta, comprenant ainsi la position malienne et soulignant la nécessité de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis régionaux.

Il a salué le courage du peuple malien face aux défis sécuritaires et aux sanctions affligées par la CEDEAO, affirmant la nécessité d’une solidarité agissante et d’une fraternité renouvelée pour permettre au Mali de sortir de cette impasse. « Nous devons avoir cette solidarité agissante et de fraternité renouvelée avec le peuple malien pour faire en sorte qu’il puisse sortir de cette impasse rapidement » a-t-il déclaré, tout en exprimant sa foi en la résilience du peuple malien.

Concernant une éventuelle adhésion du Sénégal à l’AES, le Président Diomaye Faye a répondu que cela n’était pas à l’ordre du jour. Il a néanmoins exprimé l’espoir de voir la CEDEAO repartir sur de nouvelles bases, permettant d’éviter les situations de crise actuelles.

Dans la même dynamique, le Président sénégalais a insisté sur l’importance de travailler au sein de la CEDEAO avec toutes les parties prenantes pour renforcer l’intégration et la coopération régionale, tout en soulignant qu’il n’était pas mandaté par cette organisation et qu’il se concentrait sur le renforcement des relations bilatérales lors de cette visite.

Par Fatoumata Coulibaly

