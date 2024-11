Bamako: Save the children manifeste son élan de solidarité à 100 ménages victimes des inondations

Save the Children au Mali a procédé au lancement de ses activités de réponse d’urgence aux inondations de Bamako. Le début de ces activités a été marqué, le vendredi passé, par la distribution des vivres et non vivres à 100 ménages sinistrés de la commune V. Le lancement de cette initiative humanitaire a fait l’objet d’une cérémonie qui a réuni les autorités coutumières, communales et du district de Bamako ainsi que le Directeur pays de Save The Children. Selon l’ONG, environ Quatre-vingt-dix millions de FCFA (90 000 000 FCFA) qui seront investis dans cette initiative qui s’étendra sur une période d’un mois dans les 6 communes du district de Bamako durement touché par les précipitations que le Mali a enregistré pendant l’hivernage.

Selon toujours Save the children, les dons se feront par les opérations de transferts monétaires pour aider 500 familles à couvrir les frais de logement et de réhabilitation à hauteur de 50.000 mille franc CFA. S’y ajoute à la distribution des vivres composés de céréales, des kits d’hygiènes, des ustensiles et un appui aux ménages sinistrés pour la prise en charge des fournitures scolaires, notamment avec la distribution de 500 kits scolaires. En commune V district de Bamako, le lancement a été marqué par la distribution des vivres à 100 ménages sinistrés et remise d’un chèque de Cinq-millions de FCFA (5 000 000 FCFA) pour les sinistrés de Kayes.

Cet élan de solidarité a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires, les autorités coutumières, communales et du district de Bamako, qui, unanimement, ont exprimé leur reconnaissance aux responsables de Save the Children. Pour certains, Save the children en plus de soutenir les questions de l’éducation et le développement personnel des enfants maliens pour leur assurer un avenir meilleur vole au secours des victimes des catastrophes naturelles. Les représentants du ministre de la Santé et du développement social et le Gouverneur du district de Bamako ont tous, au nom des plus hautes autorités du Mali, loué l’engagement constant et les efforts de Save the Children au Mali auprès du Gouvernement du Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

