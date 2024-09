Coopération Mali-Huawei : un mémorandum pour l’avenir numérique du pays

Le 3 septembre 2024, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, a visité le siège de Huawei en Chine, où il a rencontré le PDG, M. PENG. À cette occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre la Société malienne de diffusion et de transmission (SMDT) et Huawei Mali, pour accélérer le projet « Mali Numérique ». Ce projet, en partenariat avec CITCC (China International Telecommunication Construction Corporation), vise à renforcer la surveillance vidéo à Bamako et dans les capitales régionales, déployer 1000 km de fibre optique, et construire un datacenter de dernière génération pour centraliser les données publiques et développer un cloud gouvernemental.

Lors de la signature, Huawei a réaffirmé l’importance de la transformation numérique pour l’innovation et la croissance économique. Le partenariat vise à renforcer la digitalisation du Mali, en faisant du pays un modèle de transformation numérique en Afrique.

Cette visite, couronnée par une photo de famille, témoigne de la collaboration étroite entre le Mali et Huawei, un acteur clé des Technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’échelle mondiale. Fondée en 1987, Huawei opère dans plus de 170 pays, avec une mission de connecter le monde de manière intelligente et accessible pour tous.

Par Présidence de la République du Mali

