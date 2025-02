Des sites historiques et religieux de Médine et de La Mecque visités !

Ils étaient 250 pèlerins provenant de 18 pays africains (Egypte, Maroc, Tunisie, Algérie, Mali, Sénégal, Cameroun, Tchad, Kenya, Nigéria, Ouganda, Afrique du Sud, Madagascar, Ethiopie, Îles Maurice, Guinée-Conakry, Mozambique et Mauritanie) à séjourner en Arabie saoudite dans le cadre du 3e groupe du Programme des invités du Roi Salman Abdulaziz Al Saoud pour la Omra et la visite. Le Mali était représenté par 20 pèlerins issus de différentes couches socio-professionnelles. Ils ont accompli dans des meilleures conditions possibles les rituels de ce qu’on appelle le petit pèlerinage. Partout où ils sont passés, les invités spéciaux du Roi Salman n’ont pas manqué de saluer la qualité des installations et des services intégrés à tous les niveaux. Ce qui a contribué à faciliter l’accomplissement des rituels dans un climat de sérénité et de recueillement, selon certains pèlerins. “C’est une expérience spirituelle riche et unique qui nous a permis de vivre pleinement notre foi aussi bien à Médine qu’à La Mecque. Nous sommes reconnaissants de la belle prise en charge par les autorités saoudiennes à toutes étapes de ce voyage et nous leur disons un très grand merci. Les visites effectuées en divers endroits pendant le séjour ont été des moments marquants et pleins d’enseignements qui resteront gravés dans les mémoires”. Voici les impressions de l’un des pèlerins.

Pour la petite histoire, les pèlerins ont eu la chance de serrer les mains du Cheikh Badr Al-Turki, Imam de Al-Masjid Al-Haram de la Mecque et l’Imam de la Mosquée du Prophète à Médine (PSL) Cheikh Khalid bin Sulaiman bin Abdullah al Muhanna. Sans oublier des échanges fructueux du prédicateur Cheikh Faycal Al Qahtani sur tous les contours de la Omra avec les invités du Roi Salman.

Le Programme des invités du Roi Salman pour la Omra et la visite concerne 1000 pèlerins issus de 66 pays pour l’année 1446 de l’Hégire. Mis en œuvre et supervisé par le ministère des Affaires islamiques, de l’Appel et de l’Orientation, ce programme est reparti en quatre groupes. Il témoigne surtout l’engagement profond du Royaume d’Arabie saoudite sous le leadership éclairé du Roi Salman et du Prince Héritier Mohammed bin Salman envers l’islam et les fidèles musulmans. Ainsi, le Programme est une manière de renforcer davantage les liens fraternels entre les musulmans du monde entier. Selon nos informations, depuis sa création, plus de 140 pays en ont bénéficié.

Du 22 janvier au 2 février 2025, ce fut le tour du 3è groupe composé de 250 pèlerins provenant 18 pays africains de séjourner en Arabie saoudite afin d’accomplir les rituels de la Omra et de visiter certains lieux historiques et religieux. Parmi les 250 fidèles musulmans, figuraient 20 Maliens.

La ville sainte, Médine fut la première destination pour les pèlerins de prier dans la Mosquée du Prophète (PSL) pendant quelques jours. Ce fut aussi l’occasion de découvrir certains sites historiques et religieux de la ville comme la mosquée Quba, le complexe Roi Fadh pour l’impression du Saint Coran, le cimetière des martyrs d’Uhud avant de prier dans Al-Rawdah Al-Sharifa. Ils ont aussi visité l’exposition internationale et le Musée de la biographie du Prophète (PSL).

A La Mecque, après la Omra, ce fut la visite de l’usine de la fabrication de la Kiswa de la Kaaba et du quartier culturel de Hiraa. Sans oublier la ville historique Taïf.

L’on percevait la joie sur le visage des pèlerins après avoir accompli les rituels de la Omra puisque certains pèlerins étaient à leur première expérience. Raison pour laquelle, ils n’ont pas manqué de saluer cette belle initiative du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et du Prince Héritier Mohammed bin Salman pour ce programme.

Ils ont aussi exprimé leurs remerciements au Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour sa générosité et son engagement envers les fidèles musulmans. Sans oublier la commission d’organisation du ministère des Affaires islamiques, de l’Appel et de l’Orientation pour l’accueil et surtout ses efforts déployés, qui ont permis aux pèlerins de passer de très bon séjour à Médine et à La Mecque. Cela dans une atmosphère spirituelle propice à l’accomplissement des rituels.

Selon de nombreux pèlerins, cette initiative reflète surtout les valeurs fondamentales de l’islam telles que la fraternité et la solidarité. De l’avis d’un pèlerin, le Programme des invités du Roi Salman pour la Omra et la visite représente ainsi l’un des exemples les plus marquants de l’engagement du Royaume d’Arabie saoudite envers le service des musulmans du monde entier. Et les impressions des uns et des autres sont bonnes.

“Je suis convaincu que l’une des expériences les plus exceptionnelles et extraordinaires de notre déplacement réside dans la chance de rassembler tous ces hommes et femmes de divers horizons autour de notre religion, qui est leur lien commun. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Salman et au Prince Héritier Mohammed bin Salman pour l’initiative remarquable de ce programme. Cet engagement est un véritable honneur pour nous, en tant que musulmans, et, si Allah Le veut, nous aspirons à accomplir le Hadj ensemble dans la même foulée.

Je tiens également à remercier chaleureusement l’ambassadeur de Sa Majesté au Mali, Abdullah Saleh Saber, pour son dévouement assidu à porter haut et loin le drapeau du Royaume, non seulement au Mali, mais sur l’ensemble de ce continent. C’est avec une immense joie que j’ai accepté cette invitation, et je peux vous assurer qu’elle figure parmi mes plus beaux voyages au monde. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur.

Engageons-nous ensemble pour faire de ces moments un souvenir inoubliable et un véritable témoin de notre unité et de notre foi partagée”. Parole de notre confrère Hamidou Sampy, PDG du Groupe Creacom-Afrique.

Mamadou Amadou Camara, journaliste en ligne Info360.info d’adresser ses vifs remerciements aux comités du ministre des Affaires Islamique pour l’accueil chaleureux réservé aux invités : “J’exprime ma profonde gratitude et ma reconnaissance à Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud et à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed Bin Salman pour l’honneur qui m’a été accordé d’effectuer la Omrah et de visiter de nombreux sites sacrés de l’Islam, de Médine à Makkah, en passant par Taïf et Hira. Cette expérience spirituelle inestimable a renforcé ma foi et m’a permis de mieux apprécier la grandeur de notre religion.

Mes sincères remerciements et félicitations vont également à Son Excellence Monsieur Abdallah Saleh Saber, ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Mali, ainsi qu’à toute son équipe, pour m’avoir proposé et accompagné dans cette opportunité unique. Votre bienveillance et votre engagement sont le reflet de l’amitié fraternelle entre le Mali et le Royaume d’Arabie saoudite.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement le personnel des hôtels pour la qualité exceptionnelle des services et l’hospitalité qui m’a été réservée tout au long de mon séjour. Une mention spéciale à la commission d’organisation. Félicitations pour le programme riche en enseignements et en découvertes ! Que l’amitié entre nos deux peuples perdure dans la fraternité et la solidarité. Longue vie à Sa Majesté le Roi, longue vie au Prince Héritier, et que vive l’Islam ! Ensemble, pour réussir la Vision 2030″.

Dr. Likiby Boubakar, directeur général de l’Autorité locale de promotion du matériel au Cameroun était visiblement très ému et heureux d’être parmi les invités : “Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud pour l’honneur qu’il m’a accordé en m’invitant à effectuer la Omra. Je le remercie personnellement pour son accueil chaleureux et pour l’opportunité qu’il m’a donnée de vivre cette expérience spirituelle.

Je tiens également à remercier Son Altesse le Prince héritier Mohammed ben Salman Al Saoud pour son soutien et son accueil. Je l’en remercie personnellement pour son rôle dans l’organisation de cette visite et pour son engagement en faveur de la communauté musulmane mondiale.

Je souhaite également remercier l’Arabie saoudite et son peuple pour leur hospitalité et leur générosité. Cette expérience a renforcé mon sentiment d’appartenance à la communauté musulmane mondiale et m’a permis de partager des moments inoubliables avec mes frères et sœurs musulmans de toutes les régions du monde.

En tant que musulman, je me sens profondément attaché à cette terre sainte de l’islam, qui appartient à tous les musulmans du monde. Je me sens également Saoudien, car cette terre est une partie intégrante de notre patrimoine commun. Je suis engagé à faire en sorte que l’Arabie saoudite soit une nation de plus en plus forte et solidaire, qui prône la solidarité et la fraternité entre tous les musulmans.

Je tiens à assurer que, en tant que frère musulman, l’Arabie saoudite peut compter sur moi en toute circonstance. Je suis prêt à apporter mon soutien et ma solidarité à cette nation, qui occupe une place si importante dans le cœur de tous les musulmans. Je vous remercie encore une fois pour cette expérience exceptionnelle et je prie pour que Dieu bénisse l’Arabie Saoudite et son peuple”.

Marouane Camara, journaliste reporter à la Radio-télévision guinéenne (RTG) remercie le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Roi Salman pour cette belle initiative d’inviter ses frères musulmans à accomplir les rituels de la Omra dans de meilleures conditions. “Je rends d’abord grâce à Allah et remercie le Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud et le Prince Héritier, Mohammed bin Salman, à travers son ambassadeur en Guinée, Dr. Fahad Eid Al Rashidy, de m’avoir accordé cette chance d’effectuer la Omra, un voyage spirituel, historique qui est d’ailleurs le premier de ma vie et que ça soit continuel (Amen). Ce voyage m’a permis de découvrir et comprendre beaucoup de choses sur les terres saintes qui m’ont marqué et qui continueraient de marquer ma vie. Il a permis de renforcer ma foi islamique en me donnant de leçon que je compte partager à mes chers et frères fidèles musulmans pour le rayonnement de la culture de l’islam.

A cette occasion, je remercie les autorités saoudiennes pour cet accueil chaleureux et aussi à l’équipe dirigeante qui était vraiment à la hauteur, que Dieu exauce nos prières et bénédictions formulées”, dira-t-il.

“C’est avec une profonde gratitude que nous souhaitons vous adresser nos sincères remerciements pour l’invitation exceptionnelle que vous nous avez accordée afin d’effectuer la Omra. Nous avons été comblés sur tous les plans. L’accueil royal qui nous a été réservé, la beauté et la spiritualité des lieux visités, ainsi que la qualité irréprochable de l’hébergement et de la restauration, ont fait de ce voyage une expérience inoubliable. Votre générosité et votre hospitalité ont été sans égales, et nous sommes profondément reconnaissants pour toutes les attentions dont nous avons bénéficié.

Qu’Allah vous accorde santé, longévité et prospérité, et qu’Il vous récompense abondamment pour votre bienveillance et votre engagement au service des pèlerins.

Avec notre profond respect et notre reconnaissance”. Parole de Mme Dado Fall Dieng, assistante de direction à la Radio-télévision sénégalaise (RTS).

Alassane Samba Diop, Directeur du groupe de presse Emedia Sénégal d’exprimer sa joie : “ce voyage spirituel a été magnifique ! Nous avons découvert des lieux extrêmement riches, impressionnants et magnifiques pour l’Islam ! Nous avons beaucoup appris ! Nous saluons les efforts immenses des plus hautes autorités saoudiennes pour le rayonnement de l’islam ! Merci également au personnel qui a été présent et accompagné cette visite ! Mémorable !”

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial en Arabie Saoudite

Dr Ibrahim Togola, Pca De Mali-Folkecenter Nyetaa :

“Ce fut une expérience spirituelle inoubliable…”

Alhamdoulillah, l’Omra 2025 a été une expérience spirituelle inoubliable pour moi pour un premier voyage dans les lieux saints de l’Islam, marquée par une immense gratitude envers le Serviteur des Deux Saintes Mosquées et le Royaume d’Arabie Saoudite pour leur hospitalité exceptionnelle. Ce pèlerinage m’a permis de me reconnecter profondément à ma foi, d’élever mes prières dans les lieux les plus sacrés de l’Islam et de renforcer mon engagement spirituel et personnel.

La qualité de l’organisation, l’accueil chaleureux et l’accompagnement des autorités saoudiennes ont rendu ce voyage unique. De plus, la rencontre avec des frères et sœurs de 18 pays a enrichi cette expérience en créant des liens forts au sein de la Omra. Je repars transformer, avec un cœur rempli de paix et de reconnaissance. Qu’Allah bénisse le Royaume d’Arabie Saoudite pour cette noble initiative”.

