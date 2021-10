L’armée dotée de 4 hélicoptères neufs : Le Colonel Sadio Camara loue les efforts du peuple pour reconstruire son outil de défense

Le Mali vient de s’offrir une flotte de quatre hélicoptères de type MI-171 neufs (ainsi que des armes et des munitions) achetés chez les Russes. La cérémonie officielle de réception a eu lieu vendredi 1er octobre 2021 peu avant minuit à la base aérienne de Sénou. Elle a été présidée par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, qui a salué le «sérieux» et la «fiabilité» du partenaire Russe tout en louant les énormes sacrifices acceptés par le peuple malien pour la reconstruction de son outil de défense, garant de la souverraineté nationale si chère aux Maliens.

Dans la nuit du jeudi (30 septembre 2021) au vendredi 1er octobre 2021, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a officiellement réceptionné 4 hélicoptères de combat (MI-171) acquis auprès de la Fédération de Russie. Si les armes et les munitions (dont la quantité n’a pas été spécifiée) sont offertes par la Fédération de Russie, les 4 hélicoptères ont été payés sur le budget national du Mali suite à un contrat signé en décembre 2020 et entré en vigueur en juin dernier.

Ce qui, pour le colonel Camara, est «une nouvelle illustration de l’effort constant que le peuple malien consent pour l’équipement de son armée». Il a aussi indiqué que l’acquisition de ces équipements est la preuve du «souci constant» du président de la transition, colonel Assimi Goïta, de «renforcer la capacité opérationnelle» des Forces armées maliennes (FAMa).

«La Fédération de Russie est un pays ami avec qui le Mali a toujours entretenu un partenariat très fructueux. L’extrême rapidité de l’exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant», a déclaré le colonel Sadio Camara, ministre malien de la Défense et des Anciens combattants. «L’appui de spécialistes russes va nous permettre de maîtriser très rapidement tous les aspects liés à l’exploitation de ces hélicoptères neufs», a-t-il souligné.

Cette acquisition prouve, selon de nombreux observateurs, la farouche détermination des autorités de la transition à accélérer le renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées de défense et de sécurité. Grâce à ces hélicos, l’Armée de l’Air va davantage se fortifier et rayonner dans la protection et la défense du territoire national. Un acquis stratégique indéniable pour les différentes opérations de reconquête des zones aux extrémistes religieux !

Abdoulaye Maïga

Commentaires via Facebook :