Mali –Chine : La 2è édition du Forum sur la coopération économique s’ouvre ce vendredi

Dans le cadre de la célébration du 63ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-maliennes, et de la commémoration du 55ème anniversaire de l’envoi par la Chine de sa première mission médicale au Mali, et pour promouvoir davantage la coopération économique entre nos deux pays, l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali organisera ce vendredi 20 octobre, en partenariat avec l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX), la deuxième édition du Forum sur la Coopération économique Chine-Mali. L’évènement est prévu dans la salle de conférence de l’hôtel Azalaï Salam.

Avec pour thème : “Construisons ensemble une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali”, cette deuxième édition du forum sur la coopération économique entre la Chine et le Mali enregistrera la participation d’éminentes personnalités notamment l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, S.E Chen Zhihong, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, son homologue de l’Industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo et celui de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré. Ce, sans oublier le Directeur général de l’agence pour la promotion des exportations, Massoudou Cissé, et des patrons des sociétés d’entreprises chinoises et maliennes.

Ces assises seront surtout mises à profit pour passer en revue la coopération entre nos deux Etats dans le domaine économique mais aussi sanitaire. C’est pourquoi, deux panels seront débattus lors des travaux. Un consacré à la coopération économique Chine-Mali et le second à la coopération sanitaire. Des rencontres B to B entre hommes d’affaires chinois et maliens sont aussi prévues.

Notons que des responsables de la chambre de commerce chinoise, des membres de la mission médicale et des patrons d’entreprises de la Chine comme Huawei, Humawell, Covec…vont participer à cette rencontre. Côté malien, on pourra noter la participation des membres de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, de l’Apex-Mali, de l’hôpital du Mali pour ne citer que ceux-ci.

Il sied de préciser qu’en marge des travaux, la partie chinoise va faire des dons de médicaments aux organisations civiles du Mali.

Kassoum Théra

