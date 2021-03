Pour préserver et pérenniser le climat de bon voisinage entre leurs deux populations frères, les Gouvernements malien et mauritanien misent sur la matérialisation de la tracée de leurs frontières terrestres héritées de la période coloniale. C’est dans ce cadre que s’est tenue à Bamako, le 26 février 2021, une rencontre ministérielle sous l’égide conjointe des Chefs de Département de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation du Mali et de l’Intérieur et de la Décentralisation de la Mauritanie. Une rencontre sanctionnée par un communiqué commun assorti d’une série de recommandations importantes.

« Dans le cadre du processus de matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie, une rencontre ministérielle s’est tenue à Bamako, le 26 février 2021. Cette rencontre a été précédée de la réunion de la Commission technique mixte de matérialisation de la frontière entre les deux pays qui s’est tenue les 23 et 24 février 2021.

La rencontre ministérielle avait pour objectif la matérialisation de la frontière et le renforcement des relations de coopération transfrontalière entre les deux pays.

Les Délégations malienne et mauritanienne ont été conduites par, respectivement, le Lieutenant-colonel Abdoulaye MAÏGA, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation de la République du Mali et Monsieur Mohamed Salem OULD MERZOUG, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation de la République Islamique de Mauritanie.

Dans leurs allocutions respectives, les deux Ministres se sont félicités de la tenue de cette rencontre qui rentre dans le cadre de la poursuite du processus de matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie en ce qu’elle ouvre des nouvelles perspectives pour une coopération plus étroite et diversifiée entre les deux pays dans l’intérêt des deux Peuples frères unis par des liens séculaires de fraternité, de solidarité et de bon voisinage. Ils ont précisé aussi et surtout que cette matérialisation des frontières ne constituera nullement la construction d’une barrière entre les deux Peuples frères mais plutôt une passerelle et un lieu d’échange et de bonne coopération entre la Mauritanie et le Mali.

Les deux Ministres ont invité les membres de la Commission technique mixte de matérialisation de la frontière à poursuivre les échanges pour un avancement significatif du processus de matérialisation de la frontière conformément à la volonté politique exprimée au plus haut niveau des deux pays.

La rencontre de Bamako a permis aux deux Délégations de passer en revue le domaine de la coopération administrative frontalière et de sécurité ainsi que les questions relatives à la matérialisation de la frontière.

Les deux Parties ont convenu de la relance des concertations entre les Walis et les Gouverneurs des Régions frontalières en insistant sur le respect de la périodicité des rencontres entre Autorités. A ce titre, une rencontre est prévue en 2021 au Mali.

Les Ministres se sont félicités de l’exemplarité de leur coopération bilatérale, sous-régionale et régionale.

En marge de la rencontre, Monsieur Mohamed Salem OULD MERZOUG a été reçu par S.E.M Moctar OUANE, Premier Ministre de la République du Mali.

Enfin, les deux Parties ont convenu de tenir la prochaine rencontre ministérielle à Nouakchott, à l’initiative de la Mauritanie à une date qui sera arrêtée de commun accord ».

Commentaires via Facebook :