Une réunion s’est déroulée, la semaine dernière, entre plusieurs membres du Gouvernement et la direction de la Minusma sur un plan de retrait que les parties souhaitent sécurisé, ordonné et coordonné au 31 décembre prochain, comme stipulé dans la Résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité de l’ONU.

Cette réunion, à laquelle ont pris part 15 ministres, faisait suite à une précédente rencontre le 3 juillet dernier suivie 4 jours plus tard par celle des experts des deux parties. Dans le prolongement desdits échanges et des jalons qu’ils ont permis de poser, selon le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali et Chef de la Minusma, cette réunion aura permis d’avancer en ouvrant la voie à une impulsion supplémentaire vers la phase active du plan de retrait d’entrer dans. «Je pense que cela sera le cas très rapidement», a assuré Monsieur El Ghassim pour la circonstance.

En tout cas, de part et d’autre, des groupes de travail ainsi que des équipes conjointes Gouvernement/Minusma sont à pied d’œuvre et, aux dires d’Abdoulaye DIOP, ont déjà entamé l’examen de l’ensemble des dimensions. Du point de vue civil comme du point de vue militaire les choses bougent, estime le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, indiquant au passage que «l’objet essentiel de la réunion était de pouvoir échanger avec la Minusma sur les éléments, les activités et tâches qui sont nécessaires par rapport à un plan de retrait».

Au sortir des échanges, les deux parties ont exprimé leur satisfaction et réaffirmé leur volonté commune d’œuvrer de concert pour tenir le délai imparti. «Je dois saluer le Chef de la Mission et l’ensemble de son équipe pour l’état d’esprit vraiment de coopération et l’engagement mutuel de faire tout pour pouvoir faire cela dans les délais qui sont indiqués», a ajouté le Chef de la diplomatie malienne. El-Ghassim Wane quant à lui s’est également «réjoui du bon esprit dans lequel la réunion a eu lieu et de l’assurance que nous avons reçu à nouveau du gouvernement qu’il apportera tout le soutien nécessaire pour nous permettre d’exécuter ce retrait dans de bonnes conditions ».

