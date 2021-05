Sommet de Paris : Rencontre opportune entre Bah N’Daw et ses homologues

Le Président de la Transition malienne Bah N’Daw a participé au sommet de Paris, tenu le mardi 18 mai dans la capitale française. Cette rencontre à laquelle plusieurs chefs d’Etats africains ont pris part en compagnie de leur homologue français était axée sur le financement des économies africaines.

En marge de ce sommet de haut niveau, le président Bah N’Daw, qui était au rendez-vous, a eu d’importantes rencontres avec ses homologues des pays Ouest africains et les partenaires du Mali.

Arrivés à Paris au lendemain de la rencontre, les Chefs d’État du G5 Sahel ont tenu le lundi 17 mai une rencontre pour harmoniser leur point de vue avant ladite rencontre consacrée au financement des économies africaines.

Des bonnes initiatives ont été actées lors du Sommet. Entre autres, la restructuration des dettes, l’émission de droit de tirages spéciaux pour l’Afrique s’élevant à 650 milliards de dollars, ainsi que la production massive de « vaccins en Afrique pour l’Afrique ».

Aussi, il a été évoqué que les mesures efficaces de lutte contre la Covid-19 ont un coût énorme pour les systèmes de santé en Afrique. De même que, les économies et les populations.

Le Président Emmanuel MACRON a fait savoir que cela est possible en développant non seulement les capacités de l’Afrique à produire tout type de vaccin dans les prochains semestres, mais aussi par un transfert de technologie et la levée de toutes contraintes en terme de propriété intellectuelle qui bloquent la fabrication de vaccin en Afrique.

Jour suivant, c’est une série de rencontres qui commence pour Bah N’Daw. Le mercredi 19 mai, le Président de la Transition s’est entretenu avec Monsieur Anthony Charles Lynton BLAIR dit Tony Blair, Fondateur et Directeur exécutif de l’Institut Tony Blair, avant d’aller à la rencontre de son homologue de la République Démocratique du Congo, Félix TSHISEKEDI, Président en exercice de l’Union Africaine.

On se rappelle que l’Institut Tony BLAIR fournit un appui technique pour l’organisation des élections prochaines au Mali. Avec le Chef de l’État Bah N’DAW, Monsieur Anthony Charles Lynton BLAIR a abordé la question de l’enrôlement des électeurs et la lutte contre la COVID-19 dans le cadre de laquelle, l’Institut Tony BLAIR propose d’aider le Mali dans l’établissement d’une cartographie des personnes vaccinées.

Avec son homologue de la RDC Félix TSHISEKEDI les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et des questions africaines.

Toujours en marge de ce sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le Premier ministre du Soudan Abdallah HAMDOK a rendu aussi une visite de courtoisie à Bah N’Daw au cours de laquelle les deux personnalités ont évoqué la nécessite d’intensifier la coopération bilatérale.

Après ses rencontres, Bah N’DAW a rendu une visite de courtoisie à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara dans sa résidence à Paris.

A sa rencontre avec la diaspora malienne en France, le président N’Daw est revenu sur les activités au quotidien du gouvernement du Mali, notamment sur la sécurisation du territoire national. Ensuite, il a informé ses interlocuteurs de la réouverture du Consulat du Mali à Bagnolet.

Ousman Morba

Quel bilan pour le sommet des économies africaines ?

Le continent pourra compter sur un soutien en faveur de la levée des brevets et un éventuel « accord politique » entre juin et octobre au sujet des DTS.

Le sommet sur le financement des économies africaines organisé à Paris à l’initiative du président Emmanuel Macron s’est achevé mardi 18 mai dans la soirée, avec comme principale annonce un soutien de la communauté internationale sur le plan sanitaire, mais sans prendre d’engagement financier ferme sur le plan économique. Rappelons que l’objectif de ce sommet était de lancer un « New Deal » selon l’expression du président français, afin de relancer les économies africaines asphyxiées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. L’ambition était de récolter 100 milliards de dollars pour combler en partie le besoin de financement de l’Afrique.

Aller vers 100 milliards de DTS à l’Afrique

Bien que le continent soit relativement épargné sur le plan sanitaire, avec 130 000 morts du Covid-19, selon les chiffres officiels, sur un total mondial de près de 3,4 millions, elle paye un très lourd tribut économique et social, faute d’avoir pu comme les pays les plus riches lancer de pharaoniques plans de relance. Selon le FMI, il manque près de 300 milliards de dollars à un continent qui a besoin d’investir massivement pour enrayer la pauvreté, développer les infrastructures, affronter le changement climatique et la menace djihadiste.

À l’issue du sommet, les participants n’ont pas annoncé d’engagement ferme sur ce plan financier, mais promis d’engager des discussions autour des « droits de tirage spéciaux » (DTS) du Fonds monétaire international. Équivalents à une planche à billets du FMI, ces actifs monétaires peuvent être convertis en devises et dépensés, sans créer de dette.

La communauté internationale s’est déjà accordée sur le principe d’une émission globale de DTS de 650 milliards de dollars, dont 33 milliards doivent revenir mécaniquement à l’Afrique, par le jeu des quotes-parts au sein de l’institution de Washington. « C’est trop peu », a asséné le président français, qui appelle les pays riches à allouer aux pays africains une bonne partie de leurs DTS, comme s’engage à le faire la France, pour atteindre un total de 100 milliards de dollars.

Évoquant « un gros travail technique à faire », Emmanuel Macron a dit espérer un « accord politique » au sujet des DTS soit au prochain sommet du G7, soit à celui du G20, soit entre juin et octobre.

Convaincre Washington et poursuivre les discussions sur la dette africaine

Il s’agira surtout de convaincre les États-Unis. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s’est déclarée favorable à une redistribution des DTS dans un communiqué, sous réserve que l’usage des fonds soit « transparent et responsable ».

La France souhaite par ailleurs ouvrir la discussion sur une mobilisation des réserves d’or du FMI.

Autre sujet de discussions : la dette des pays africains, qui explose depuis la pandémie. Si un moratoire a permis de donner un peu d’air aux pays les plus endettés, la prochaine étape consisterait à effacer une partie des créances, dans une démarche coordonnée, sous l’égide du G20.

Les dirigeants africains ont eux insisté sur la nécessité de soutenir aussi le secteur privé africain, et de sortir d’une logique d’assistance publique internationale conditionnée à de dures réformes. Macky Sall a en particulier dénoncé le cadre « convenu » des contraintes budgétaires imposées aux pays africains, qui brident leur capacité d’investissement. Et appelé à passer d’une logique d’assistance à une dynamique de « coconstruction » entre le continent et le reste de la communauté internationale.

Un pas de plus vers la levée des brevets sur les vaccins ?

Cette construction pourrait-elle se concrétiser sur le plan sanitaire ? En effet, Emmanuel Macron a souligné que les participants avaient décidé une « initiative très forte pour produire massivement des vaccins en Afrique », avec en particulier des « financements de la Banque mondiale ». « Nous soutenons les transferts de technologie et un travail qui a été demandé à l’Organisation mondiale de la santé, à l’Organisation mondiale du commerce et aux Medicines Patent Pool [soutenu par l’ONU, NDLR] de lever toutes les contraintes en termes de propriété intellectuelle qui bloquent la production de quelque type de vaccins que ce soit », a déclaré le président français devant la presse à l’issue de la conférence. Cette annonce confirme un soutien international à la levée des brevets sur les vaccins, réclamée notamment par l’Inde et l’Afrique du Sud, après l’appel en ce sens du président américain Joe Biden, auquel l’Europe a emboîté le pas, malgré l’opposition des laboratoires pharmaceutiques.

Étant donné le temps nécessaire pour lancer ces productions, Emmanuel Macron a expliqué qu’à court terme les participants au sommet étaient convenus de « pousser l’ambition de Covax (organisation de distribution de vaccins aux pays pauvres) de 20 % à 40 % de personnes vaccinées en Afrique ». Pour l’instant, à l’exception du Maroc, où 13 % de la population a reçu une première injection, les taux de vaccination restent faibles sur le continent africain, compte tenu d’un approvisionnement insuffisant.

