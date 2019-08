Le Ministre Ibrahim Abdoul Ly a officiellement lancé ce lundi 19 août 2019 l’opération Circulation Alternée dans la ville de Bamako.

– Maliweb.net – Avant le coup de 7h 00 mn, heure de démarrage de l’opérationnalisation de la Circulation Alternée dans le district de Bamako, le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, Ibrahim Abdoul Ly et ses collaborateurs étaient sur la voie de l’intersection du 3ème point pour observer l’application de l’opération Circulation Alternée à Bamako. Sur cette voie, les usagers se sont prêtés aux directives des agents de la circulation routière sans aucun incident et sans rouspéter.

La délégation du ministre composée de son cabinet et du Commandant de la Circulation Routière en plus des personnes responsables de la bonne marche de nos routes, a prolongé sa supervision toujours sur l’avenue Al Qoods sur la route de Koulikoro où il a été observé la mise en sens unique de 7h à 9h partant de l’ intersection Route du 3ème Pont jusqu’ au Carrefour du Grand hôtel.

De sa visite, le ministre Ly exprime une satisfaction sur le bon déroulement de l’opération qui à ses dires n’a d’autre but que de rendre la circulation plus fluide surtout aux heures de pointes.

Conformément à sa mission qu’est la mobilité urbaine, le ministre Ibrahim Abdoul Ly ajoutera que cette première expérience est le premier objectif mis en application en prélude à d’autres initiatives à long et à moyen terme dans le cadre de la facilitation de la mobilité urbaine. Selon le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, à travers cette pratique les usagers vont non seulement gagner du temps ce qui signifier une augmentation de la productivité (économie du temps et des carburants) mais en plus elle va permettre de mieux protéger notre environnement (moins de fumée et de gaz dégagés par les engins lors des embouteillages).

Les Bamakois ce matin même s’ils étaient pour la plupart surpris par le nouveau dispositif, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient nombreux à l’approuver. « C’est vraiment à saluer, nous n’avons pratiquement pas d’embouteillage ce matin, c’est rapide pour se rendre au travail, nous félicitons les autorités », témoigne Maïna Traoré usager rencontrée dans la circulation.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

