Ce jeudi, dans les environs de 00 heure, des jeunes de la ville de Kayes appuyés par d’autres venant de Bamako et d’autres localités ont commencé le vaste mouvement de bocage de la route nationale N 1,allant de Kati à Diboli. À ce vendredi d’autres jeunes des localités de Kati, Kolokani, Djidjeni, Diéma, Nara ,Koulikoro jusqu’à Diboli ( frontière sénégalaise) rejoindront ce vaste mouvement de contestation dont le but est d’exiger la réfection de cette voie qui ne cesse de se dégrader et qui provoque un nombre incalculable de victimes. Aujourd’hui la colère monte à Kayes et d’autres localités où les populations pointent du doigt le régime d’Ibrahim Boubacar Keita. En 6 ans de présidence celui-ci n’a effectué qu’un seul déplacement par la route en direction de cette région..

La Rédaction de Maliweb.net

