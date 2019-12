CEO TALKS du REAO-Mali, l’entreprise décortiquée par des experts du domaine

L’entreprise est le CEO Talks ou la journée d’échange initiée par le réseau de l’entreprise en Afrique de l’ouest (REAO-Mali) ce samedi 7 décembre 2019 à Azalaï hôtel de Bamako. Une journée d’échange et de partage d’expérience avec des décideurs, étudiants, chefs d’entreprises et autres acteurs intéressés par le secteur.

Éminents experts, des chefs d’entreprises, des spécialistes de la bancarisation, économistes, financiers, des spécialistes avérés de leurs domaines étaient les conférenciers de cette journée d’échange et de partage d’expérience organisée par le réseau de l’entreprise en Afrique.

Dans son exposé, Paul Derreumaux, économiste, président d’honneur du Group Bank of Africa et membre du REAO-Mali, a décortiqué l’entreprise. En effet, fondateur de la Bank of Africa au Mali, l’économiste du haut de sa quarantaine d’expérience professionnelle a exposé sur le thème « Stratégie et empirisme : les deux piliers de l’action du chef d’entreprise », en faisant cas de la Bank of Africa, le conférencier est revenu sur l’historique de la banque.

Crée dans les années 1981-1988, la Bank of Africa traîne une belle histoire donnant lieu à une série d’implantation régionale. Selon le fondateur de la géante banque, l’idée est partie d’un trio qui a réuni autour de son idée différents opérateurs économiques.

Pour Paul Derreumaux, la clé de la réussite réside dans la force pour une entreprise de savoir se définir sa vision, d’être créatrice, stratège et bien organisée. Avec un chiffre d’affaires de 1,1 millions au départ, la banque a su s élever à hauteur de 15,5 millions en 5 ans. Toujours selon cette référence du monde des banques, il est possible de réussir dans un environnement difficile si l’on sait se doter d’une vision et d’ une stratégie pertinente .

Outre interventions toutes aussi instructives ont été les communications de Ibrahima Makanguilé qui a développé la corrélation fiscalité, État et entreprise. Noël Yawo Eklo directeur général de Cauris Management et Mohamed Keita manager ont pour leur part exposé sur les thématiques portant sur l’épineuse question de financement, investissements ainsi que les partenariats.

Pour une riche journée de challenge modérée par le DG de Spirit McCann Sidi Dagnoko, président du GPAC, le Ceao du Reao a pris fin sur une vente dédicace du livre de Paul Derreumaux « Ombres et lumières d’Afrique », éditée par les Nouvelles Éditions ivoiriennes.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

