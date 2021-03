Développement industriel du Mali : Le ministre Niang montre la voie aux investisseurs

C’est dans le but de valoriser notre potentialité en vue d’une meilleure commercialisation à l’intérieur du pays, dans la sous-région et à travers le monde que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Harouna Niang, montre la voie aux investisseurs pouvant porter ces projets prioritaires pour son département. « Nous avons plusieurs idées de projets prioritaires pour lesquels nous cherchons des investisseurs », a annoncé le ministre.

Il s’agit, pour lui, des usines de transformation de mangue pour faire des concentrés et jus et autres produits à base de mangues ou des jus et boissons à base d’autres fruits locaux, des usines de transformation de la gomme arabique pour exportation, des usines de Karité pour exportation, des usines de production d’huile à base de Sésame et de soja, des usines de transformation de l’anacarde, des usines de conserve de légumes , fruits, viandes et de poissons , des usines d’aliments bétails, des usines de production de viande rouge pour l’exportation , des usines de production de viande de poulet , des usines de cuirs et peaux , des usines de fabrication de panneaux solaires et de batteries solaires , des usines textiles ( filatures, tissages, habillement) etc. « Nous sommes à la recherche d’investisseurs pour ces projets. Chaque usine sera la locomotive de la chaîne de valeurs qui sera organisée en clusters », a déclaré le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Harouna Niang.

A l’en croire, cette locomotive offrira aux clusters, des débouchés sûrs en garantissant l’achat de leur production et les aidera à trouver le financement de leurs intrants. Il leur apportera l’appui conseil, la formation et toutes les meilleures pratiques de la profession.

Selon le ministre, C’est le modèle de développement des filières porteuses qu’ils proposent, tout en mettant un accent particulier sur celles qui ont un fort potentiel d’exportation.

Ousmane Baba Dramé