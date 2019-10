Le Maire de la Commune V, Amadou Ouattara, a lancé, ce jeudi soir, la 1ère édition de la Foire artisanale et commerciale de la Commune V. Pendant une semaine, quelque 10 000 visiteurs sont entendus à cette foire qui a lieu à la Maison de la Femme, en face de l’Hôtel Olympe de Bamako.

-Maliweb.net- «Cette foire est la deuxième mi-temps de celle des Parcelles Assainies de Dakar», s’est réjoui, Amadou Ouattara. C’était en présence de son homologue Moussa Sy, des Parcelles Assainies de Dakar et de l’Ambassadeur du Sénégal au Mali, Son Excellence BirameMbagnick DIAGNE. En effet, en décembre 2018, la première manche de cette foire artisanale et commerciale a eu lieu aux Parcelles Assainies de Dakar, commune jumelle de la Commune V du district de Bamako. Cette Foire en Commune V est un «outil stratégique» de développement et surtout un tremplin pour une participation de qualité des artisans de la Commune à la deuxième édition du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA).

Prenant la parole, Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies de Dakar a félicité son homologue malien de l’accueil réservé à lui et à sa délégation de 30 personnes.Cette Foire artisanale et commerciale de la Commune V se tient à bonne date. Car, hasard du calendrier, le Sénégal est invité d’honneur de la deuxième édition du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) qui aura lieu du 7 au 21 novembre prochain. Le maire Sy a salué l’organisation de cette foire, un «cadre d’expression des artisans» majoritairement des femmes. Le Maire des Parcelles Assainies de Dakar a aussi exhorté l’instauration d’une politique de consommation des produits locaux.

Le discours de lancement du représentant du ministre de l’Artisanat et du Tourisme, suivi de la coupure du ruban symbolique, a marqué l’ouverture de cette première édition de la Foire artisanale et commerciale de la Commune V. L’artiste balafoniste Dabara et sa troupe ont ensuite donné le ton des festivités.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

