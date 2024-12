Forum international annuel du Liptako Gourma : Cristalliser une vision commune au service de la paix

Le ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale, Ismaël Wagué a présidé, le mardi 10 décembre 2024, dans un hôtel de la place, le lancement de la 1re édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako Gourma prévu du 10 au 12 décembre 2024 sur le thème : “Relèvement et stabilisation : facteurs clés du développement territorial de la région du Liptako-Gourma”. C’était en présence du représentant du président de la délégation spéciale de la mairie de la Commune IV, du coordonnateur du Projet communautaire pour le relèvement et la stabilisation du Sahel (PCRSS) au Mali, de la secrétaire exécutive de l’Autorité du Liptako-Gourma ainsi que des délégations venues des trois pays de l’alliance.

Après les mots de bienvenue du représentant de la mairie de la Commune IV, le coordonnatrice du Projet communautaire pour le relèvement et la stabilisation du Sahel au Mali s’est dit heureux d’accueillir cette première édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako-Gourma, avant de remercier les comités scientifiques pour leur implication pour sa tenue.

Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d’armée Ismaël Wagué a rappelé que le Liptako-Gourma traverse une conjoncture cruciale marquée par une convergence de crises interdépendantes : conflits armés, impacts du changement climatique et défis structurels. Et d’ajouter que ce contexte impose des défis complexes qui, loin d’être insurmontables, doivent être perçus comme une opportunité d’intensifier les efforts collectifs des trois pays de puiser dans leur résilience et d’exploiter leur ingéniosité pour transformer ces obstacles en tremplins vers le progrès.

Avant de réaffirmer l’engagement ferme et indéfectible des Etats de l’Alliance à soutenir leurs populations. “Nous sommes convaincus que la paix, la sécurité et le développement durable sont des piliers interdépendants qui doivent progresser de manière simultanée et harmonieuse”, ajoutant que les autorités œuvreront sans relâche pour adopter une approche intégrée en matière de sécurité, mettre en œuvre des projets de développement à fort impact communautaire et instaurer un dialogue inclusif où chaque voix trouve une écoute attentive. Il a saisi l’occasion pour exprimer sa profonde reconnaissance et ses vives félicitations aux équipes du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel.

Selon lui, accueillir cette première édition du Forum annuel du Liptako-Gourma est une grande fierté pour le Mali. Car, cette initiative incarne non seulement la volonté collective d’unité des trois pays et de coopération régionale, mais aussi un hommage vibrant à leur capacité à transcender les défis pour bâtir des ponts d’interaction culturelle, de partage de savoirs et de cohésion. “Ce forum est porteur d’un message clair : c’est par le dialogue, la solidarité et l’action concertée que nous pourrons construire un avenir prospère pour les générations présentes et futures”, précisera-t-il.

Avant de formuler le vœu que cette rencontre serve de cadre privilégié pour des réflexions approfondies, des débats constructifs et, surtout, des actions concrètes. Aussi, dira-t-il, qu’elle soit l’occasion de renforcer les partenariats, de définir des plans stratégiques et de cristalliser une vision commune au service de la paix, de la sécurité et du développement durable de notre espace commun.

Boubacar Païtao

