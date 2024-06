L’Agence nationale de développement des biocarburants (ANADEB) a organisé une journée d’information et de sensibilisation sur le programme «African biodigester component» (ABC) et les avantages de la technologie du biodigesteur. C’était le mercredi 29 mai 2024 à son siège, au Centre d’énergie solaire (CRES), à Badalabougou. L’événement était présidé par le Directeur général de l’agence, M. Abdoulaye Kaya.

Cette session d’information et de sensibilisation visait, entre autres, à renforcer la connaissance des producteurs et des fermiers périurbains de Bamako sur le programme «African biodigester component» (ABC) afin de susciter leur intérêt pour la technologie du biodigesteur. Il s’agissait aussi d’informer les grands producteurs/fermiers sur le programme ABC et son approche d’intervention. Les explications ont porté sur les avantages de la technologie de biodigesteur dans la satisfaction des besoins énergétiques et de fertilisants des fermes ; les voies et moyens pour accéder à la technologie…

«Aujourd’hui, le biodigesteur se présente comme une solution crédible à l’accès à l’énergie pour tous ainsi qu’à l’amélioration de la productivité agricole», a souligné le Directeur général de l’Anadeb, Abdoulaye Kaya. «Grâce à sa technologie innovante, il assure aux ménages de l’électricité et du gaz en permanence et permet aux agriculteurs d’augmenter leur production par l’utilisation du compost. Il contribue à la réduction de la déforestation liée à l’utilisation du bois d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre», a-t-il ajouté.

Ce programme (ABC) vise à soutenir la croissance et la durabilité du secteur commercial des biodigesteurs. Au Mali, son intervention se traduit par la construction et l’installation de 2 609 biodigesteurs à petite échelle (ménagères) par les entreprises éligibles évoluant dans le domaine des biodigesteurs. La cheffe de programme ABC-Mali, Mme Diallo Saran Diané, a insisté sur son utilité. Selon elle, le programme vise à créer «une activité économique autour de la technologie du biodigesteur».

Cette journée d’information et de sensibilisation a enregistré la présence du représentant de l’Office du périmètre irrigué de Baguinéda ; le représentant du secteur de l’agriculture de Siby, une cinquantaine de grands producteurs/fermiers périurbains de Bamako ; quatre cadres de la SNV (agence néerlandaise pour le développement) et des cadres de l’Anadeb. Par ailleurs, des films institutionnels et des témoignages des utilisateurs de la technologie ainsi que les techniques de production et d’utilisation du compost et de l’effluent ont été projetés lors de cette session d’information et de sensibilisation très appréciées.

A la suite des travaux, une visite guidée de l’Anadeb a été organisée pour permettre aux participants de voir eux-mêmes, la technologie avec quelques applications.

Sory Diakité

