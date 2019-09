La 1re édition de la conférence “Des samedis de l’ISH”, s’est déroulée le samedi 31 août 2019 à l’Institut des Sciences Humaines (ISH). Pour cette conférence inaugurale, les débats ont porté sur le thème : “Connaitre le parcours de l’Ifan à l’ISH“, et de l’avenir de l’Institut.

Six conférences dans l’année, c’est le programme que se fixe désormais l’ISH pour booster la réflexion sur le développement de l’institut. Pour la première conférence, les débats ont surtout porté sur le renforcement du personnel de l’institut et les opportunités qu’offre l’Institut aux auteurs et écrivains maliens dans le cadre de l’édition de leurs livres et recherches.

Animée par Dr. Hamidou Magassa et Dr. Moussa Sow, la conférence a été un espace d’échanges et d’apprentissage pour les participants. C’était avec la présence de plusieurs anciens professeurs et directeurs de l’institut des sciences humaines. L’historique de l’Ifan, le rôle qu’il a eu pendant la colonisation, la création de l’institut des sciences humaines au Mali, son histoire, son importance et sa place “pertinente” dans la société ; ont été les principaux sujets abordés lors de cette rencontre. “Les colonisateurs ont vite compris qu’ils ne pouvaient pas dominer l’Afrique uniquement sur le plan militaire, mais qu’il fallait une autre approche qui était de connaitre les gens qu’ils veulent coloniser sur le plan intellectuel et culturel. C’est ainsi que l’Ifan a vu le jour en 1938. Il a servi de lieu d’information pour les colonisateurs”, a expliqué le Dr. Magassa.

L’institut des sciences humaines de Bamako, créé le 9 novembre 2006, est un établissement public à caractère scientifique et culturel. Il appuie la formation des étudiants et l’approfondissement des connaissances dans les domaines de l’archéologie, de l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie, de la géographie humaine et de la littérature orale. L’ISH veut devenir une structure de référence en production et diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales pour contribuer significativement au développement durable du Mali.

Hamady Sow

(Stagiaire)

