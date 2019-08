Lors de sa tournée de réconciliation au centre du pays, le Premier Ministre Dr Boubou CISSE s’est prononcé sur le seuil de Djenné

La sécurité et le développement vont ensemble. Il n y a pas de développement sans sécurité comme il n y a pas de développement sans paix. Pendant que nous travaillons à réconcilier les cœurs, nous travaillons aussi à faire redémarrer les projets structurant qui sont des projets de développement à impact important pour toute la région de Mopti dont le seuil de Djenné en est un exemple. Ce seuil une fois terminé pourrait favoriser le développement de Djenné en particulier et toute la région de Mopti en générale. Le seuil permettra de réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Il permettra d’irriguer 60 000ha dans la zone de « pondori », de pratiquer la riziculture, la pisciculture et développer les bourgoutières. Le seuil va permettre aux populations de faire des activités génératrices de revenus et de changer leurs niveaux de vie. Il est important de redémarrer les travaux qui étaient arrêté depuis mars dernier suite à une attaque des bandits armés ayant conduit à la résiliation du contrat de l’entreprise chinoise en charge de la pose du pont. A la date d’aujourd’hui les travaux ont repris avec les Coréens qui sont déjà installés. Le gouvernement prendra des mesures de sécurité pour terminer les travaux dans un bref délai.

