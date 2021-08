Douane : « Nous sommes prêts à accompagner toutes les actions entreprises par la direction générale… » dxit Issiaka Moussa Kaboré, secrétaire général du SNTD

Le Syndicat National des Travailleurs de la Douane (SNTD) a tenu son assemblée générale, samedi 28 août 2021, au palais de la culture. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de cette section syndicale, M. Issiaka Moussa Kaboré, en présence de son Adjoint Alassane Ascofaré, des 17 membres de son bureau et des plusieurs invités. Le renouvèlement du bureau et la relecture de certains textes étaient au cœur des travaux de ces assises.

Le Syndicat National des Travailleurs de la Douanes SNTD a été créé en 2013 par la mise en place d’un bureau de 17 membres avec un secrétaire général élu pour un mandat de 5 ans. Lors de la présente assemblée générale, la section syndicale tape du poing sur la table et demande aux autorités et à la hiérarchie douanière, l’application du décret de plan de carrière signé par le chef de l’exécutif et neuf autres points que le SNTD revendique depuis maintenant quelques années.

Il s’agit entre autres de la formation de l’ensemble du personnel sur la base de la création d’une école nationale de recrutement et de formation des douaniers ; l’application du statut des agents des douanes du Mali conformément à celle de la sous-région ; la relecture de l’ensemble des textes législatifs et règlementaires régissants le service des douanes ; une gestion optimale de la pléthore du personnel et de la mobilisation des recettes douanières ; l’adoption d’un arrêté fixant le séjour des agents dans les bureaux et les postes ; la formation des agents à l’étranger comme au Mali en les délivrant un document de congé de mis en formation conformément au statut général de la fonction publique.

Le secrétaire général, Issiaka Moussa Kaboré a commencé son intervention en saluant le courage et l’engagement de ses camarades syndicalistes. Il a également lancé un appel à l’organisation et à la mobilisation, symbole de la réussite de tous les combats syndicaux. Selon lui, l’objectif de cette lutte commune est de sauvegarder l’intérêt supérieur des travailleuses et des travailleurs conformément à leurs idéaux en mettant un accent particulier sur l’amélioration des conditions de vie et de travail. « Nous sommes prêts à accompagner et à féliciter toutes les actions entreprises par la direction générale, si elles s’inscrivent en droite ligne avec les objectifs visés par notre mouvement », a martelé Issiaka Moussa Kaboré. Avant d’inviter les militants de la section à rester souder pour l’atteinte de leurs objectifs dans le corps para militaire de la douane.

Alou Badra Doumbia

