Douanes-Mali : Un ordre militaire contre la chienlit statutaire

Après plus d’une décennie d’application mitigée et fortement décriée, le statut particulier des cadres des douanes subit enfin les correctifs longtemps réclamés par les tenants de l’ordre, de la hiérarchie et de l’adéquation avec le caractère paramilitaire de la fonction douanière. En effet, le décret numéro 2023 – 0163/PT-RM modifie depuis le 16 Mars denier le décret N°2013-117/P-RM du 31 janvier, en ce qui a trait à la catégorisation des douaniers en différents rangs et ordres militaires. Plus de confusion par similitude et analogie entre différents degrés d’inspecteurs. Ceux de la classe exceptionnelle, qu’ils soient de 1 ère, 2 eme ou 3 eme échelon, se distingueront nettement des autres désormais par l’appellation correspondant au plus haut grade de douanier, le grade militaire de Colonel-major. Quant aux inspecteurs des douanes de 1 ère classe, indifféremment de l’échelon, ils seront désormais appelés par le grade inférieur de «colonel», tandis que les catégories de la deuxième classe, du 2 eme jusqu’au 4 eme échelon, relève du rang des Lieutenants – Colonel. L’appellation de Commandant correspond par ailleurs à la tranche d’inspecteurs de 6 eme échelon de la 3 eme classe jusqu’au premier échelon de la 2 eme classe. Sont également officiers avec le grade de capitaines tous les échelons inférieurs d’inspecteurs. Viennent ensuite les sous-officiers de douanes, qui commencent dans la plus haute catégorie de contrôleurs. Ainsi, ceux de la classe exceptionnelle de B2 (des 1 ère jusqu’à la 3 eme classe) ainsi que des différents échelons de la classe exceptionnelle de B1 correspondent à l’appellation militaire de lieutenant, tandis que les contrôleurs B1 de la 1 ère comme de la 2 eme classe appartiennent au rang de sous-lieutenant. Les 3 eme classe de contrôleurs de la catégorie B1 du 4 eme jusqu’au sixième échelon seront désormais appelés «adjudant-chef Major» et sont au-dessus des adjudant-chefs correspondant à tous les autres rangs inférieurs de la même catégorie.

La carrière d’adjudant commence quant à elle avec les catégories supérieures d’Agents de constatation, notamment ceux du 1 er au 3 eme échelon de la première classe jusqu’aux différents échelons d’agents de classe exceptionnelle. Les sergent-chefs se comptent quant à eux dans la catégorie des Agents du 2 eme au 4 eme échelon, tandis qu’au bas de l’échelle se trouve le grade de sergent correspondant aux Agents de constatation du premier échelon de la 2 eme classe ainsi que des six échelons de la 1 ère classe.

En plus d’instiller une dose d’émulation dans la carrière douanière, cette réforme s’inspire d’un besoin réel et maintes fois exprimé d’ordonner une fonction douanière longtemps caractérisée par une pétaudière statutaire, que l’avènement du statut particulier en 2013 n’a pas permis de circonscrire. Il est revenu donc au DG actuel d’en faire une nouvelle corde à son arc, à la grande satisfaction des pionniers de la Douane qui n’ont eu de cesse d’en réclamer. Et pour cause, l’initiative, qui s’inscrit dans le droit fil des réformes promises par l’inspecteur général Amadou Konaté, résout définitivement l’équation séculaire d’une corporation où le port du galon n’a jamais été ordonné de manière à distinguer les cadres en fonction de leurs catégories, rangs et mérites. Dans le même sillage, elle permet également de distinguer et de valoriser les différentes catégories d’agents et de cadres des douanes vis-à-vis des autres corps et porteurs d’uniforme.

Cette réforme statutaire s’ajoute en définitive aux nombreux exploits qui jalonnent la gestion de la Douane depuis deux années environ et l’avènement de l’inspecteur général Amadou Konaté à sa tête. En plus d’accumuler les records dans la mobilisation de recettes, elle se caractérise également par des performances inégalées sur le chantier de la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale, ainsi que dans les initiatives inédites de modernisation du service. Toutes choses qui lui ont déjà valu d’être honoré par une dizaine d’organisations de la société civile à travers trophées et attestations, en plus de la reconnaissance de ses mérites par les plus hautes autorités du pays avec à la clé deux décrets présidentiels lui décernant respectivement la Médaille d’honneur des Douanes et la distinction de Chevalier de l’Ordre national du Mali.

Dans la même cadence, le clin d’œil du côté de la tutelle s’est manifesté par une lettre de félicitations au DG et à son personnel pour l’atteinte des objectifs ainsi que pour les résultats exceptionnels dans le cadre de la mobilisation des recettes au titre de l’exercice 2022. Et dire que les signaux en cours annoncent par ailleurs de nouvelles performances perceptibles à la détermination de l’encadrement douanier et des différentes structures de la Douane à émerveiller davantage le département de l’Economie et des Finances par des apports plus conséquents au trésor public.

A KEÏTA

Commentaires via Facebook :