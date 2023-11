Douanes maliennes : Pluie de nominations

L’arrivée de cadres dirigeants expérimentés renforce les services clés de la Direction générale animée d’un objectif ambitieux de relever avec succès les défis de l’excellence qui permettra de contribuer durablement au renforcement de son efficacité opérationnelle

Par décision le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a procédé à des nominations suite à des propositions du Directeur Général des Douanes Amadou Konaté. Ces nominations ne sont pas fortuites. L’institution prestigieuse s’est attachée à inscrire les valeurs de travail, intégrité, transparence, responsabilité et esprit d’équipe dans son quotidien, afin de garantir sa solidité et de booster ses performances affichant record sur record en termes de mobilisation des recettes.

L’arrivée de cadres dirigeants expérimentés renforce les services clés de la Direction générale des Douanes. L’objectif ambitieux de relever avec succès les défis de l’excellence sur les plans humain, technologique et organisationnel, de mobilisation des recettes permettra de contribuer durablement au renforcement de son efficacité opérationnelle. Avec une grande fierté beaucoup sont promus après une expérience très enrichissante à divers postes. Le choix porté sur eux découle de la rigueur dans la manière d’exercer leur travail au quotidien, le respect des textes en vigueur, de la hiérarchie et des usagers qu’ils ont eu à servir. Ils ont gardé leur dignité et placé très haut leur moralité. En somme, la confiance placée en eux renforcera leur conviction et leur assistera en permanence à exercer leurs nouvelles fonctions avec rigueur, loyauté, professionnalisme et conscience.

Courage et certitude

La tâche n’est pas aisée, en raison du contexte lié à l’environnement économique mondial conjugué avec la crise socio-économique et politique nationale qui a de graves conséquences sur les principales missions de l’Institution, à savoir : fiscale, économique et de protection. Cependant, leur conscience des défis qui attendent rassure tant sur la mobilisation des recettes douanières qui sont des ressources considérables et indispensables à l’action gouvernementale, la participation dans la lutte contre l’insécurité qui est un handicap au bon fonctionnement du pays que dans la lutte contre la contrebande.

Ils ont reçu cette mission avec humilité et courage mais aussi avec la certitude qu’avec l’appui et la collaboration continus de tous les douaniers, leur détermination et leur sens du service public, ils arriveront ensemble à accomplir des bonds prodigieux. Avec les yeux rivés sur l’amélioration continue des recettes douanières, la facilitation des opérations de dédouanement, la lutte contre la fraude et la mise en place d’un cadre de travail plus convivial.

Ibrahim Yattara

