Le secrétaire général adjoint de la section syndicale des douanes Issoufi Daga Maïga face à la presse : “Nous n’avons jamais appelé nos camarades d’aller en grève”

“Vu le travail qu’il a abattu, le Directeur général Amadou Konaté a tout notre soutien”

La Section Syndicale des Douanes a animé une conférence de presse, le lundi 24 avril 2024, à la Bourse du Travail pour se démarquer du mot d’ordre de grève lancé par des douaniers qu’elle juge peu représentatifs et annoncer par la même occasion leur adhésion à l’application du décret 0163 /PT-RM du 16 Mars 2023 portant modification du décret N°2013-117/P-RM du 31 janvier 2013 relatif au statut particulier du cadre des Douanes. Ils ont affirmé leur soutien au directeur général Amadou Konaté.

La rencontre était animée par le secrétaire général adjoint de la Section Syndicale, Issoufi Daga Maïga, entouré de plusieurs membres de ce Syndicat. Cette sortie de presse fait suite à un préavis de grève lancé du 25 au 27 avril par le Syndicat national des travailleurs de la douane (SNTD) qui s’oppose à l’application du décret 0163 /PT-RM du 16 Mars 2023 portant modification du décret N°2013-117/P-RM du 31 janvier 2013 relatif au statut particulier du cadre des Douanes. Pour le conférencier, contrairement à ce que les responsables de ce prétendu syndicat font croire, ce sont tous les douaniers qui adhèrent à ce décret qui met fin à l’anarchie au sein des Douanes maliennes. “Cette conférence de presse était, pour nous, obligatoire, pour lever toute équivoque par rapport à cette affaire de grève et apporter la bonne information à l’opinion nationale et internationale. Car, en plus des douaniers mêmes, des journalistes nous ont appelé pour savoir si c’était notre syndicat qui est le plus représentatif qui était derrière ce mot d’ordre de grève. Je précise que nous sommes le seul syndicat représentatif au niveau de la Douane. Nous n’avons pas déposé de préavis de grève et nous ne sommes ni de près, ni de loin associés à cette histoire”, a soutenu le principal conférencier précisant que ceux qui sont derrière cette histoire, sachant qu’ils n’ont aucun poids ont automatiquement retiré leur préavis de grève.

Pour le conférencier, d’ailleurs les responsables actuels de la douane et les autorités du pays doivent être salués par rapport à la modification et l’adoption du décret 0163 /PT-RM du 16 Mars 2023 règlementant le port du galon au niveau de l’administration des Douanes. Selon Maïga, ce décret ne change en rien la loi de 1982 qui réglementait le port du galon. Le seul changement apporté à la loi est selon lui l’instauration du grade d’Inspecteur Général et de Colonel Major pour respectivement, le Directeur Général des Douanes qui est Inspecteur Général et son adjoint qui est Colonel Major.

Aussi, le secrétaire général adjoint a profité de cette sortie médiatique pour réaffirmer tout leur soutien au Directeur général, ce au regard du travail remarquable que celui-ci est en train de faire non seulement dans la mobilisation des recettes mais aussi dans l’amélioration des conditions de travail. “C’est pourquoi, de notre côté, nous estimons que, vu le contexte du pays, partir en grève aujourd’hui signifie aider les ennemis du pays et le Directeur Amadou Konaté bénéficie notre soutien ce, vu le travail qu’il a abattu depuis qu’il est à ce poste”, a conclu Issoufi Daga Maïga.

Kassoum THERA

