La remise du “Prix africain du développement”, catégorie “Prestige étoile d’Afrique” au directeur général des douanes, le 15 octobre 2024, à Kigali au Rwanda.

Le Prix africain du développement est une initiative de la Fondation 225, établissement œuvrant à l’échelle du continent pour promouvoir la bonne gouvernance et le sens du mérite.

Les éditions de la Fondation visent à magnifier, chaque année, les efforts de certains ressortissants africains qui se sont illustrés par leurs apports dans le domaine des sciences, des technologies, de l’économie, de l’administration publique, de l’éducation, de la culture et des sports.

La 19e édition, tenue du 12 au 15 octobre 2024 à Kigali, a réuni des décideurs et opérateurs économiques de plus de 80 pays pour honorer les hommes et les femmes qui ont accompli des actions d’éclat au service de l’essor et de l’épanouissement de l’Afrique.

C’est dans ce cadre marqué du sceau de l’excellence que l’inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes a été identifié comme ayant été, sur les trois dernières années, un acteur majeur du développement au regard des résultats inédits que l’administration des douanes du Mali a réalisés sous sa direction.

A l’issue du processus de sélection, il a été sacré “Meilleur gestionnaire des services des douanes” et le trophée intitulé “Prestige étoile d’Afrique” lui a été décerné le 15 octobre 2024 pour récompenser son leadership efficace dans l’atteinte des objectifs qui lui ont été assignés par les plus hautes autorités, malgré un contexte socio-économique et sécuritaire extrêmement difficile.

