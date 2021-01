Pour le Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Producteurs du Lait (FENALAIT), M. BocarSambailaCissé, qui a tenu à honorer de sa présence à cette cérémonie, a souligné l’importance que révèle cette campagne de vaccination pour les producteurs du lait ainsi que quelques difficultés auxquelles les producteurs du lait local sont confrontés.

BocarSambailaCissé : « Cette journée est très importante pour nous producteurs de lait. En ce sens que la vaccination permet de préserver les maladies. Vous savez que les maladies ont un impact très négatif sur la production laitière et même sur la production de la viande. Les maladies affectent non seulement la qualité de la viande mais aussi la qualité du lait et peuvent même atteindre la population ».

Les difficultés auxquelles les producteurs du lait local sont confrontés.

BocarSambailaCissé : « La plus grande difficulté à laquelle les producteurs du lait local sont confrontés, c’est l’importation du lait en poudre qui n’est même pas de bonne qualité mais, qui vient étouffer nos producteurs de lait locaux, dans une concurrence déloyale.

Aujourd’hui avec l’insémination artificielle et la politique de valorisation du lait local, nous avons beaucoup de lait pour couvrir tout le besoin national. On l’a même en surplus. Un peu plus loin de Bamako, vous verrez que les villageois ont du lait, et ne savent pas quoi faire avec.

Nous demandons aux autorités de veiller à cela.

Pépin Narcisse LOTI

