Contre la gabegie et pour la bonne gouvernance à EDM-SA : La PCQVP-Mali soutient le ministre de l’Energie et n’exclut pas de porter plainte contre X

Les membres de la Coalition Publiez ce que vous payez (PCQVP), un regroupement de plusieurs organisations de la société civile, étaient mardi face à la presse à leur siège à Hamdallaye ACI. Objectif : apporter leur soutien à la démarche de la ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, pour redresser la société énergie du Mali.

Entouré de plusieurs membres de son bureau, le président de la Coalition Publiez ce que vous payez, Abdoul Wahab Diakité n’est, pas passé par quatre chemins pour dénoncer la situation chaotique de la fourniture en électricité dans notre pays. “Les villes du Mali connaissent une situation énergétique chaotique depuis bientôt un an avec son lot de délestages sauvages. Le Mali n’a jamais connu une telle situation depuis l’avènement de la démocratie. L’impact de ces délestages est ressenti par tous les agents économiques singulièrement les hôpitaux avec son lot de déprogrammation des interventions chirurgicales et le secteur informel dont les activités sont liées à l’électricité (soudures, vente de poissons frais et d’autres biens de grandes consommations…) Il faut noter que le poids du secteur informel dans l’économie du Mali est très important”, a introduit le conférencier. Pour lui, cette situation chaotique serait liée à une mauvaise gouvernance au sein de l’EDM-SA.

“Nos soupçons ont été comblés par la sortie courageuse et plus que salvatrice de Mme la ministre de l’Energie et de l’Eau du Mali. Elle disait en substance sur le plateau de l’ORTM : l’Energie du Mali est un service caractérisé par le vol de carburant, des malversations, la mauvaise gestion… en seulement 4 jours, ce sont 59 citernes qui ont disparu entre la centrale thermique de Balingué et les différentes centrales de Bamako et les régions. Cette déclaration fracassante du ministre de l’Energie est au centre de toutes les conversations et préoccupations des organisations de la société civile ayant pour mission la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière sous toutes ses formes”, a poursuivi le président de la PCQVP.

C’est pourquoi, la Coalition, ajoutera-t-il, fidèle à ses missions ne pouvait fermer les yeux et apporte son “soutien indéfectible à Mme la ministre de l’Energie et de l’Eau dans son combat pour faire toute la lumière autour des malversationscommises au sein de l’EDM-SA”. Aussi la Coalition a profité de cette conférence de presse pour faire des recommandations parmi lesquelles, la Coalition encourage le Conseil national de transition (CNT) ou la Commission mines et énergie à se saisir au plus vite du dossier EDM-SA aux fins de mettre en place une commission d’enquête parlementaire pour élucider la situation de l’EDM-SA, encourage le Bureau du Vérificateur général et l’Oclei à se saisir du dossier EDM-SA.

Aussi, la Coalition encourage les structures d’enquête en charge du dossier EDM-SA à rendre publiques leurs conclusions. Elle invite les acteurs de la presse ou tout autre citoyen à dénoncer aux autorités compétentes tout acte suspect.

“Au regard de la gravité des révélations et des dommages collatéraux subis par le peuple malien suite à ces malversations, la Coalition PCQVP-Mali se réserve le droit de porter plainte contre X dans le dossier des malversations de l’EDM-SA”, a menacé Abdoul Wahab Diakité tout en demandant aux autorités de s’investir davantage dans l’énergie solaire et la promotion de la transition énergétique.

Kassoum Théra

