La tension autour de la crise énergétique au Mali devrait bientôt s’apaiser. Le gouvernement travaille d’arrache-pied pour trouver des solutions réelles et à long terme qui permettront au pays de bénéficier d’un approvisionnement stable en électricité.

Le gouvernement malien a choisi la coopération avec le Niger pour la fourniture de gasoil comme l’une des solutions à long terme. Le 5 mars, la Ministre de l’Energie et des Ressources Hydrauliques Mme Camara Bintou s’est rendue à Niamey où elle s’est entretenue avec le Ministre du Pétrole Mahaman Moustapha Barké Bako, le Ministre de l’Energie Pr Amadou Haoua, la Secrétaire Générale du Ministère du Pétrole et le Directeur Général de la SONIDEP (Société Nigérienne du Pétrole). La réunion avait pour objet la signature d’un contrat de fourniture de gasoil au Mali entre la Société Malienne des Produits Pétroliers et la SONIDEP.

Il convient de rappeler que la conclusion de ce contrat était la suite logique de la réunion des ministres de l’énergie du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo. Le 17 février, à Niamey, les ministres ont discuté des problèmes d’approvisionnement en énergie et ont pris un certain nombre de décisions importantes, telles que la fourniture de gasoil par le Niger au Mali, au Tchad et au Burkina Faso, ainsi que l’augmentation de la capacité de production d’énergie. Pour le ministre nigérien du pétrole, des mines et de l’énergie, M. Mahaman Moustapha Barké Bako, la réunion a été l’occasion de mettre en commun des ressources humaines, matérielles et financières afin de changer pour le mieux le visage de l’énergie au Sahel.

De son côté, le Premier ministre malien est également déterminé à résoudre les problèmes énergétiques du pays. Selon Choguel Maïga, il négocie sans cesse avec le Président de la Transition sur les moyens de surmonter la crise. “Avant de tomber malade chaque semaine, je parle de la crise énergétique au président. Le Colonel Assimi Goïta m’a assuré qu’après la situation sécuritaire, c’est bien la crise énergétique qui le préoccupe. Dès lors, je dis à tous les ministres de laisser le soin au président qui a pris le problème en main “, révèle le Premier ministre.

Prenant à cœur les problèmes des citoyens maliens, les autorités du Mali recherchent divers moyens de sortir de la crise énergétique. Il s’agit de solutions locales, du développement de la coopération avec les pays de l’AES et de l’attraction de partenaires internationaux pour de grands projets tels que la construction d’une centrale nucléaire au Sahel. Ces mesures, mises en œuvre à temps, permettront aux pays de l’Alliance d’atteindre l’autonomie énergétique et donneront une forte impulsion à l’économie.

Par Abdoulaye Sissoko

