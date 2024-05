Crise énergétique : Une lueur d’espoir

Dans les ténèbres de la crise énergétique que connaît le pays, le chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, vient de donner une lueur d’espoir aux Maliens avec la pose du premier panneau solaire de la future centrale de 200 mégawatts-crête. Bâti sur une superficie de plus 300 ha, le parc solaire est annoncé être opérationnel dans un délai de 12 mois avec un coût de réalisation de 120 milliards de F CFA.

Et si c’était le bout du tunnel ? En tout cas, la ministre de l’Energie et de l’Eau a donné une lueur d’espoir, sous l’impulsion du président de la Transition, pour la fin de la crise énergétique en affirmant que les travaux de construction de la nouvelle centrale solaire s’achèveront dans 12 mois. Le coup d’envoi d’un mégaprojet de réalisation d’importants parcs solaires en vue de la résolution de la crise d’énergie que connaît le pays (deux autres Centrales sont prévues à Safo et à Diatadougou Dialakoro).

Prévue sur une superficie de 300 ha dans le village de Niéguékoro, la centrale solaire de Sanankoroba est d’une capacité de production électrique de 200 mégawatts-crête a indiqué la ministre Bintou Camara.

A l’en croire, la centrale contribuera fortement à la réduction de l’importation du combustible pour la production d’énergie. Évoquant les spécificités du parc solaire, la cheffe du département de l’Energie a expliqué que la future centrale comprendra des modules photovoltaïques bifaciaux installés sur des systèmes de trackers et dotée d’un système de stockage d’énergie de 20 mégawatheures.

De plus, dans la réalisation du projet, il est prévu l’extension du poste 225/32 kilovolt de Sanankoroba, la création d’une ligne de raccordement haute tension en 225 kilovolts d’environ 11 km entre le poste d’évacuation de la centrale et le poste de raccordement en cours de réalisation. Implantée dans le village de Niéguékoro, la centrale sera reliée à la route nationale 7 (RN7) à travers l’aménagement d’une voie d’accès de 20 km

Fruit d’une coopération dite dynamique avec la Fédération de Russie, la centrale sera bâtie par l’entreprise étatique russe Rosatam à travers sa filiale Novawind dans un délai de 12 mois.

En s’exprimant sur les retombées de la centrale solaire, le directeur général de Novawind a déclaré qu’elle constitue surtout une contribution significative à la prospérité du Mali dont les autorités se félicitent de la dynamique coopération avec la Russie. Fort de sa conviction, Grigory Nazaroc a laissé entendre que la centrale n’est pas seulement une réponse au déficit énergétique mais également une réponse qui va au-delà dans la mesure où elle créera aussi de l’emploi et permettra de collecter des recettes fiscales tout en contribuant au développement de l’industrie donc de l’économie malienne.

Après la pose du premier panneau par le chef de l’Etat qui a donné le coup d’envoi des travaux, la ministre de l’Energie a promis d’engager les services techniques du ministère à un suivi régulier du chantier en vue du respect strict du délai contractuel de 12 mois.

Une liesse populaire pour Assimi Goïta

Dès son arrivée à Sanankoroba, le président de la Transition a été accueilli avec une chaleur humaine et un enthousiasme palpables par la population locale. Hommes, femmes et enfants se sont rassemblés pour exprimer leur soutien et leur reconnaissance au chef de l’Etat. Un homme qu’ils considèrent comme le chantre de la souveraineté malienne et africaine.

Cet accueil chaleureux et spontané s’est poursuivi tout au long de son trajet de retour, de Sanankoroba à Kati, où des milliers de Maliens ont pris d’assaut les abords de la voie principale pour exprimer leur soutien indéfectible à leur chef d’Etat. Cette démonstration de soutien populaire est une réponse cinglante à ceux qui doutent encore de la popularité du colonel Goïta.

Malgré les critiques et les tentatives de ses détracteurs pour faire croire qu’il a perdu le soutien du peuple, les images de cet accueil massif et enthousiaste parlent d’elles-mêmes. Le colonel Goïta n’a rien perdu de sa popularité. Bien au contraire, il continue de rallier autour de lui une nation reconnaissante et confiante en sa vision pour le Mali.

Les gestes de soutien étaient visibles partout : des toits des maisons, des véhicules, des ateliers de travail, en plus des abords des principaux tronçons, tout le monde scandait le nom du président de la Transition : “ Assimi, Assimi, Assimi… “. Des cris de joie se mêlaient aux vrombissements des motos, créant un débordement échappant au contrôle des forces de l’ordre.

Un moment particulièrement poignant fut celui où un motocycliste, à la tête d’un long convoi de motos, a crié : “Assimi Goïta, nous t’aimons et nous mourrons pour vous “. Ces paroles reflètent la profonde admiration et l’affection que le peuple malien ressent pour son président de Transition.

En accueillant chaleureusement le colonel Assimi Goïta, les Maliens ont montré qu’ils sont unis derrière leur leader. Ils ont fait preuve d’une résilience et d’un esprit communautaire qui méritent d’être salués. Cette ferveur populaire est une preuve irréfutable de la confiance et de l’espoir placés en lui.

Les Maliens, malgré les défis quotidiens, se sont rassemblés pour démontrer leur unité et leur soutien indéfectible à un leader qui travaille sans relâche pour leur bien-être. Le colonel Assimi Goïta, par ses actions et son leadership, prouve qu’il est un véritable leader au service de son peuple, déterminé à bâtir un avenir meilleur pour tous les Maliens.

Une avancée vers la diversification du mix énergétique

La pose de la première pierre de la centrale solaire de Sanankoroba n’est pas seulement un acte symbolique, mais une véritable avancée vers la diversification du mix énergétique du Mali. Cette centrale, d’une capacité prévue de 200 mégawatts, représente un pas significatif vers la réduction de la dépendance du pays aux énergies fossiles. Elle témoigne de l’engagement du président de la Transition à investir dans des solutions durables pour le développement économique et social du Mali.

L’initiative de Sanankoroba s’inscrit dans une série de projets visant à renforcer l’infrastructure énergétique du pays et à offrir une source d’énergie propre et fiable aux Maliens. Le colonel Assimi Goïta comprend que le développement économique du Mali passe par des investissements stratégiques dans des secteurs clés comme l’énergie. En s’associant avec des partenaires internationaux comme la société russe Novawind, il montre sa volonté d’ouvrir le pays à des technologies innovantes et durables.

Sanankoroba, première étape d’une série

Cette journée à Sanankoroba est un symbole de l’espoir et de la détermination du peuple malien. Le colonel Assimi Goïta, par son engagement et son leadership, continue de guider le Mali vers un avenir meilleur. Les images de cette journée resteront gravées dans les mémoires comme un témoignage de l’amour et du soutien indéfectible du peuple pour son leader. Après Sanankoroba, d’autres localités sont dans le viseur du chef de l’Etat pour l’implantation des parcs solaires toujours dans le cadre de la résolution définitive de la crise énergétique. Il s’agit de deux autres centrales prévues à Safo et à Diatadougou Dialakoro.

Alassane Cissouma

