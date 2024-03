Dans ce contexte de chaleur et de crainte partagée d’un ramadan infecté par les délestages, les agents de la maison du courant en rajoutent déjà en pénalisant certains ménages par des codes à réinitialiser.

Après la publication de notre article “Racket et usurpation dans les ménages ” à propos des agents parallèles qui encaissent sur le terrain en faisant de l’usurpation d’identité, un nouveau cas litigieux nous est parvenu. Nous sommes loin de la famille PENDICH au Golfe où il était question de compteurs conventionnels. il s’agit cette fois de Commune VI, précisément à Sirakoro dans une famille Traoré où le prépayé a été adopté les mêmes avantages diverses : éviter les consommations incontrôlées, payer à sa convenance, profiter de l’opportunité du mobile money où des sommes en deçà de 5000 francs peuvent servir à régler la facture, etc. Autant d’atouts qui devraient épargner aux consommateurs les contentieux avec les émissaires d’EDM sur fond de divergences et de disputes sur les montants de la facture. Dans le cas d’espèce, il est question de défaillances constatées. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, certains compteurs conventionnels n’arrivent plus à tenir le rythme face aux délestages. Mme Traoré nous fait savoir que chaque fois que le « dibi du Mali kura » prend le pas, son foyer est totalement sevré. Le compteur se retrouve verrouillé et requiert obligatoirement un code d’accès. Chaque interruption entraîne ainsi une déprogrammation et un besoin de réinitialisation.

En se confiant à nous, la maîtresse de maison a exprimé son agacement de recourir constamment à un spécialiste en la matière pour disposer d’un code. Et, à force de solliciter de l’assistance auprès du voisinage, la fréquence des demandes de codes pour le compteur prépayé de la maison était devenue si intenable que le ménage s’est finalement rabattu sur la direction de la Rive Droite à Badalabougou censée compétente en la matière. Ce faisant, la famille au compteur encombrant a réclamé le retrait du prépayé en question pour disposer d’un autre ou d’une alternative moins précaire. Et la réponse à cette requête a été cinglante et plus décevante : ” Nous sommes dans l’impossibilité de vous satisfaire, faute de temps “. Une réponse qui se passe de tout commentaire, quand bien même le changement figure bel et bien au nombre des alternatives envisageables. Approché par nos soins, un observateur averti des questions électriques explique le phénomène par la vulnérabilité des dispositifs en ces termes : ” le délestage efface la mémoire du compteur prépayé qui est connecté au réseau internet.

Une mise à jour prend systématiquement forme chez ce compteur qui a ses spécificités. Il est donc vulnérable aux perturbations en cas de délestages”

À la tutelle de s’assumer afin que chacun puisse jouir de son compteur pour qu’il parvienne à créer plus de solutions que de problématiques.

