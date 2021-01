Dans le cadre des mesures sociales, annoncées par le Gouvernement, le 18 décembre 2020, relative à la gratuité de l’électricité, la société Energie du Mali (EDM-SA) a apporté les précisions suivantes.

Pour les consommateurs ayant un compteur 2 fils 5 Ampères, toutes les consommations de 1kWh à 100 kWh (tranches dites sociales), que le compteur soit conventionnel ou ISAGO, seront gratuites pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021.

La facture des compteurs conventionnels sera prise en charge par l’Etat pour la tranche concernée (les 100 premiers kWh), tandis que les détenteurs de compteurs ISAGO recevront, quant à eux, des crédits gratuits à hauteur de 100 kWh par mois.

Cette opération, qui a déjà démarré depuis le 1er janvier 2021, se déroule comme suit : Pour les abonnés n’ayant pas encore effectué leur recharge, les crédits de 100 kWh, au titre du mois de janvier 2021, leurs seront octroyés au moment de l’achat qu’ils effectueront. Quant aux abonnés ayant déjà procédé à la recharge de leurs compteurs ISAGO pour le mois de décembre 2020, les services techniques mettront à leur disposition un numéro court, afin de les permettre de recevoir au plus tôt le crédit gratuit, au titre de remboursement de leur consommation de ce mois. Pour les compteurs conventionnels, la gratuité sera prise en compte dans la facturation de leur consommation pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, conformément aux mesures annoncées par les autorités.L’exonération de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sur la consommation d’électricité, s’applique à l’ensemble des clients de la société pour toutes les tranches de consommation. Cette mesure sera appliquée pendant les mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Bamako, le 04 Janvier 2021,

La Direction Générale

Commentaires via Facebook :