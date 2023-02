Koureissy Konare, Dg de l’Edm : L’homme des réformes majeures !

L’une des priorités de Koureissy Konaré, en tant que directeur général de la société EDM-SA est de minimiser les dépenses et les pertes et maximiser les bénéfices et les gains en termes de production et de distribution.

De nos jours, l’attente des usagers de l’électricité se fait de plus en plus manifeste avec le délestage et autres désagréments dus aux dysfonctionnements de l’opérationnalité de certains de ses démembrements techniques. C’est pour y remédier pour le bonheur des usagers de l’électricité au Mali, que les plus hautes autorités, par le biais du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau ont décidé, depuis déjà six mois, de nommer à la tête de la société mère, un nouveau directeur général, en la personne de Koureissy Konaré.

Koureissy Konaré, est un ingénieur monétique, qui a fait ses preuves aussi bien ici au Mali, qu’ailleurs dans le reste du monde, en occupant plusieurs postes de responsabilités dans diverses sociétés et entreprises privées comme publiques.

C’est donc au regard de son lourd background et de son riche et exceptionnel parcours professionnel de technocrate chevronné, que la responsabilité lui a été confiée de mener à bien cette délicate mission. Comme le dit l’adage, “c’est au pied du mur qu’on reconnait le vrai maçon”. En effet, aussitôt nommé, c’est en homme au sang-froid en bon gentleman que notre jeune et dynamique DG a mené avec lucidité et sérénité, les réformes culturelles et structurelles, dans la mise en place d’une nouvelle organisation, qui prend en compte, les difficultés et problèmes inhérents de chaque direction, département et services dans leurs spécificités.

Six mois donc après sa nomination, il vient de mettre en place une nouvelle organisation devant servir de cadre organique dans la mise en œuvre des activités relatives à la bonne marche de la société. Selon les indiscrétions, l’une des priorités de Konaré, en tant que directeur général de EDM-SA, est de minimiser les dépenses et les pertes et maximiser les bénéfices et les gains en termes de production et de distribution. En la matière, l’accent sera mis sur la bonne gouvernance au sein des différentes directions de la société. Sur ce, ceux qui avaient encore collé à la peau, certaines habitudes de nature à mettre à mal le bon fonctionnement de l’entreprise doivent comprendre que rien ne sera plus avant. Tout reste à croire que notre visionnaire et dynamique jeune Directeur Général aurait accordé une place prépondérante à la communication tous azimuts afin d’informer, de sensibiliser et d’éduquer les consommateurs de l’énergie électrique dans toutes les contrées du Mali.

Amoindrir les charges et autres dépenses supplémentaires de l’entreprise, accroitre l’autosuffisance dans la production, la distribution sur le plan énergétique ; informer, éduquer, sensibiliser les usagers sur la notion d’économiser l’électricité ; assainir l’administration pour une meilleure gouvernance au sein de la société, sont donc, entre autres, les axes fondamentaux de la nouvelle organisation, sur laquelle vont s’inspirer les cadres de l’EDM-SA, pour conduire à bien la mission qui leur a été assignée par les plus hautes autorités du pays. Au regard de tout le travail que sont en train d’abattre le directeur général et son équipe, après avoir mis en place la nouvelle organisation, dans l’optique de réorganiser la société, nous osons espérer, que les jours à venir nous promettent un lendemain meilleur pour les usagers de l’énergie électrique du Mali.

Tchéwi Adams Konaté

