Les responsables du Mouvement ADERCI (Alliance pour le Développement et le Renforcement de la Cohabitation d’ici et d’ailleurs) et Mali DAMBE en Marche étaient face à la presse, le 17 décembre 2022, à la Maison de la presse du Mali (Bamako) pour dénoncer la cherté de la vie au Mali et l’isolement du Mali dans le monde. Au cours de cette conférence de presse, ils ont réclamé la libération de Ousmane MAKADJI, Coordinateur du Mouvement enlevé le 15 décembre 2022 par des inconnus.

Cette conférence de presse était principalement animée par Modibo Keïta, porte-parole du Mouvement, non moins secrétaire administratif du Mouvement ADERCI. Selon lui, l’objectif de cette conférence de presse est d’éveiller la conscience de la population sur la cherté de la vie et d’évoquer l’isolement du Mali dans le monde. « Compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, caractérisée par la rupture politique sociale, nous, Mouvement des Jeunes du Mali, avons organisé une conférence de presse à la suite de laquelle notre Camarade Ousmane MAKADJI, un membre leader de notre mouvement a été injustement enlevé. Cela, suite à des incompréhensions, alors que notre objectif n’est ni d’aggraver la situation, ni de dénigrer qui que ce soit. Nous sommes uniquement animés par la volonté de réunir les forces vives de la nation afin d’attirer l’attention des plus hautes autorités sur la situation actuelle du pays dont le peuple souffre énormément d’où le slogan (ANTOROLA) ça ne va pas », a déclaré le porte-parole du Mouvement ADERCI, Modibo Keïta. Avant de souhaiter que les jeunes hommes et femmes du Mali se réunissent comme un seul homme pour se donner la main et apporter leurs contributions à un projet de sortie de crise du Mali. Il a invité les Maliens de tout bord et de toutes les contrées à s’écouter et à se parler. « Enfin, nous réitérons notre engagement patriotique sans faille et demandons la libération sans condition de notre cher Camarade de lutte Ousmane MAKADJI », a-t-il dit.

Répondant aux questions des journalistes, le conférencier, Modibo Keïta, a fait savoir qu’aux dernières nouvelles, le coordinateur de leur Mouvement, Ousmane MAKADJI, serait au camp I de Bamako. A cet effet, il a indiqué qu’il y aura la constitution des avocats pour obtenir la libération de leur camarade. Par ailleurs, il a souhaité la liberté d’expression au Mali, la cohabitation et le cousinage à plaisanterie (Sinankouya) au Mali. Enfin, le conférencier Modibo Keïta a précisé que la génération présente a hérité du Mali et elle doit le léguer à la génération future en bon état.

A. Sogodogo

Commentaires via Facebook :