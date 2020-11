Agro-industrie : Sahel infusion met aux marchés trois nouveaux produits

Le secteur de l’agro-industrie se révolutionne avec le groupe Sahel infusion. Le vendredi 13 novembre dernier, la directrice de société industrielle a procédé avec le Ministre charge de l’Industrie au lancement de trois nouveaux produits 100% naturel et certifiés bio.

Ces trois nouveaux produits sont : l’artémésia, laxa plus et le bonus. Ils sont tous produits sur la base des plantes locales malienne à savoir : le Ginginbre, le moringa, l’artémésia et la citronnelle. Lesquelles sont cultivées au Mali, puis transformée par l’unité industrielle de sahel infusion en produits de dégustation.

La directrice de cette société industrielle, Mme Touré parle d’un rêve devenu réalité. « C’est sahel infusion qui fait la production souvent avec l’aide des coopérative, puis procède à la transformation », a-t-il expliqué, ajoutant que ces produits à 100% made in Mali apportent une valeur ajoutée à l’économie malienne. Ses produits très prisés à l’extérieur sont exportés à 80% vers les pays de la sous-région. Néanmoins, la directrice de sahel industrie déplore des difficultés liées à l’exportation de sa production à cause de la pandémie de la COVID-19 et la crise institutionnelle que le Mali traverse. Ces deux crises ont occasionné la fermeture des frontières rendant difficile l’exportation.

Malgré ces difficultés liées à l’exportation, le Ministre en charge de l’Industrie et du commerce, Arouna Niang a félicité cette initiative de cette infusion pour avoir mis sur le marché des produits locaux dans un environnement concurrentiel. C’est pour quoi le ministre a exhorté les responsables de l’unité industrielle à améliorer la qualité des produits. Le ministre en charge de l’industrie a salué à cette occasion la persévérance de la directrice de sahel industrie. « Elle une source d’inspiration pour les femmes qui veulent investir dans le domaine de l’industrie », a déclare le ministre Niang, rappelant que l’industrie est le moteur du développement, car, a-t-il, elle crée de l’emploi, de la richesse. Il a enfin réaffirmé le soutien des autorités de la transition pour la relance du secteur de l’industrie.

La dégustation des différents produits mis sur le marché et la remise des cadeaux aux officiels ont mis fin à cette cérémonie de lancement des trois produits de sahel infusion qui sont certifiés ‘’ bio ‘’ par les instances internationale de certification.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

