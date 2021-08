Industrialisation : Le coût de l’électricité, un frein pour le développement du Mali

Dans un entretien sur l’impact de la Covid-19 sur l’industrie malienne, M.Abdramane Traoré, directeur commercial de la Société africaine de chaussures et articles en plastique (Soacap), a laissé entendre que le coup de l’électricité et l’acquisition de certaines matières premières freinent le rayonnement de certaines industries du Mali.

En prélude, il dira que la pandémie a eu un impact considérable sur l’offre et la demande. À l’en croire, la Société africaine de chaussures et articles en plastique (Soacap) a aujourd’hui 30 années d’expérience. Et leur unité de production a connu la plus grande pénurie de matières premières en cette période de pandémie mondiale. «Nos matières premières viennent des USA et d’Asie…», a-t-il évoqué.

Par ailleurs, M. Traoré dira que les industries maliennes souffrent beaucoup du coût de l’électricité. « Le coût de l’électricité est trop élevé. Si vous enlevez les dépenses de l’électricité, nous serions encore plus productifs. Nous faisons le maximum pour satisfaire au mieux les clients malgré les difficultés. Il y a aussi la concurrence des produits exportés, mais nous sommes fiers de ce que nous faisons», a-t-il déclaré.

Adama TRAORÉ

Commentaires via Facebook :