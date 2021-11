L’annonce a été faite au cours de la conférence de près animée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed sur la vie chère.

Le gouvernement multiplie les initiatives visant à accélérer le processus de redémarrage des activités de la compagnie et s’est engagé à payer 600 millions FCFA au titre des salaires des travailleurs.

Au plan institutionnel, l’Etat, à travers le département de l’Industrie et du Commerce, poursuit par ailleurs les discussions avec la société COVEC pour reprendre ses actions. De même, au plan de l’équilibre financier, l’Etat apportera un appui global de 4,6 milliards pour le remboursement des dettes d’exploitation et des dettes sociales. Pour cela, il a été décidé de mettre en place une administration provisoire chargée de reprendre les aspects sociaux et de procéder à la relance des activités. Toutefois, l’Etat conclura un contrat de performance avec la COMATEX-SA pour améliorer la gouvernance et renforcer les capacités financières de la compagnie, afin de lui permettre d’atteindre et de maintenir son équilibre d’exploitation.

Par ailleurs, le ministère poursuivra les discussions avec des investisseurs pour l’ouverture du capital de la société en vue d’un partenariat stratégique.

Amidou Keita

