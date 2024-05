La BMS-SA sous le leadership de Lanfia Koita : Résultats de 2023 satisfaisants – Perspectives prometteuses en 2024

La Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) clôture l’exercice 2023 avec un total bilan en hausse de 6,26% représentant un part de marché de 21,49%. Un résultat jugé satisfaisant par le Conseil d’Administration (CA) qui a tenu sa 88è session le mardi dernier, 14 mai 2024. Les perspectives en 2024, présentées aux administrateurs au cours de cette même session du CA, sont prometteuses. Elles seront marquées par la poursuite du processus de renforcement et de transformation digitale, avec notamment le chantier de la monétique privative et de la banque en ligne, entre autres innovations. C’est ce qui ressort du communiqué de la BMS-SA que nous vous proposons en intégralité.

La Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) a tenu la 88ème session de son Conseil d’Administration à son siège à Hamdallaye ACI-Bamako le mardi 14 mai 204, sous la présidence de M. Yéhia Ag Mohamed ALI (Président du Conseil d’Administration) et en présence des Administrateurs. Les principaux points inscrits à l’ordre du jour étaient entre autres :

– l’examen du point d’exécution du budget 2023 ;

– l’examen du rapport d’activités 2023 ;

– l’examen du rapport des Commissaires aux Comptes au Conseil d’Administration au titre de 2023 ;

– l’arrêté des états financiers et l’affectation du résultat 2023;

– la convocation et le projet de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire.

La Banque Malienne de Solidarité a clôturé l’exercice 2023 avec un total bilan de 1 593 510 millions de FCFA contre 1 501 721 millions au 31/12/2022 soit une hausse de 6,26% représentant un part de marché de 21,49%.

Le total des emplois se chiffre à 1 374 646 millions de FCFA en fin décembre 2023 contre 1 285 288 millions de FCFA en 2022 soit une hausse de 7%. Quant aux emplois clientèle, ils se sont établis à 967 337 millions en 2023 contre 960 309 millions en 2022 soit une hausse de 0,8%, représentant une part de marché de 23,57%.

Le total des ressources s’établit à 1 326 310 millions de FCFA en décembre 2023 contre 1 281 290 millions en 2022, soit une progression de 3,5%. Les ressources clientèle se sont stabilisées à 814 550 millions en 2023 contre 815 435 millions en 2022 malgré un contexte de fortes pressions sur les dépôts.

Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 72 687 millions de FCFA à fin 2023 en raison du renchérissement du coût de refinancement BCEAO. Aussi, au cours de l’exercice 2023, le Conseil d’Administration a examiné et approuvé plusieurs manuels, politiques et procédures pour le respect des exigences réglementaires notamment les insuffisances relevées par la Commission Bancaire lors de ses missions de vérification.

Pour l’exercice 2024, la BMS-SA poursuivra son processus de renforcement et de transformation digitale avec notamment le chantier de la monétique privative et de la banque en ligne pour offrir un service client plus innovant et de meilleure qualité. Aussi, le renforcement des actions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (mesures LBC/FT) fera partie des chantiers majeurs pour 2024.

Selon le Président du Conseil d’Administration, les résultats engrangés par la Direction Générale sont satisfaisants et les perspectives en 2024 demeurent prometteuses malgré le contexte environnemental difficile marqué entre autres par la crise de liquidité liée au resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale et la poussée inflationniste entretenue par la guerre russo-ukrainienne.

En clôture de la 88ème session du Conseil d’Administration, le Président a exprimé sa profonde reconnaissance envers la clientèle pour sa fidélité, la Direction Générale, le personnel, les Administrateurs et les Actionnaires de la BMS-SA pour leur engagement constant à faire de la BMS-SA, la meilleure réponse à vos besoins.

Le Président du Conseil d’Administration de la BMS-SA, Yéhia Ag Mohamed ALI

