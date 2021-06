Le Mali doté d’un centre de formation des administrateurs et dirigeants sociaux

Le Mali vient d’avoir son institut de formation des administrateurs et dirigeants sociaux dénommé IMADS. Il s’agit d’une première, une structure consacrée exclusivement au renforcement de capacité des administrateurs et dirigeants sociaux des entreprises. Le lancement officiel présidé par le SG du Ministère des Finances et de l’Economie, s’est déroulé à Radisson Collection le vendredi 11 juin 2021 en présence des personnalités du monde des Affaires, des cadres de l’Etat et du Corps diplomatique.

– maliweb.net – L’Institut malien des administrateurs et dirigeants sociaux (IMADS) est une association crée au Mali par le REAO-Mali et de l’APBEF.

Selon le président du Conseil d’Administration de l’IMADS, Mossadeck Bally, et le président de l’APBEF, Bréhima Amadou Haïdara, le centre vient pour combler un vide dans le domaine.

‘ Les membres d’un Conseil d’administration sont typiquement éloignés de la gestion quotidienne de leur entreprise. Cependant on attend d’eux d’interpréter et réagir à d’importants volumes d’informations condensées dans les délais assez courts. Le débat et la prise des décisions ont lieu pendant des réunions limitées en durée et en régularité. Ainsi les administrateurs et autres dirigeants sociaux doivent agir avec efficacité et de manière incisive, sans forcément avoir été préparé à assurer une telle charge ‘ souligne l’IMADS. Cet avis est partagé par les nombreux intervenants dont le PCA de l’IMADS, le SG du ministère des finances ainsi que le président de l’APBEF .

Aussi , l’IMADS est donc une réponse à la problématique. Car le centre est exclusivement dédié à la professionnalisation des administrateurs et dirigeant sociaux. Il se consacre à la préparation des personnes en charge de la fonction, d’administrateurs ou de dirigeants sociaux essentielle pour la marche performante de l’entreprise.

Pour Mossadeck Bally, le succès d’une entreprise dépend de l’attitude et l’aptitude de ses administrateurs et dirigeants. Par ailleurs, il ajoute qu’il s’agit d’une exigence pour une bonne gouvernance non seulement pour nos entreprises mais également pour la bonne marche de nos Etats. Signifiant que déjà certains secteurs d’activités comme les banques et établissements financiers, en ont fait une exigence, Monsieur Bally invite à une large adhésion à l’IMADS.

L’objectif de l’IMADS est de favoriser au Mali, l’exercice professionnel de la fonction d’administrateur en contribuant à leur information et à leur formation d’administrateur ou dirigeant sociaux ainsi qu’en leur fournissant accompagnement et conseil.

L’association a également vocation à représenter les administrateurs auprès des pouvoirs publics , à leur soumettre des reformes qui favorisent une meilleure administration. Ouverte à toutes les entreprises (privées, mixte ou publiques, petites ou grandes), l’institut reçoit tout individu désireux d’acquérir ou améliorer les performances d’administrateur ou dirigeant sociaux ainsi qu’en leur fournissant accompagnement et conseil.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

