Hélas, c’est vraiment pathétique cette situation de consommateurs éternels. Et surtout gare à un dirigeant qui veut changer cet ordre imposé par cette coalition occidentale dont la France est le porte- drapeau.

Sylvanus Olympio a voulu quitter le Franc CFA pour frapper sa propre monnaie, il a été assassine par Eyadema dans l’enceinte d’une ambassade occidentale.

Patrice Lumumba a été assassiné parce qu’il voulait couper le cordon ombilical avec le colonisateur, la Belgique, pour une indépendance vraie, il a été assassiné par Mobutu.

Dr Kwamé Nkrumah voulait créer les États Unis d’Afrique avec une seule armée, une monnaie unique, un seul gouvernement… les chefs d’État francophones Houphouët Boigny, l’acculture Senghor, les négriers Hamani Djouri, Maurice Yaméogo, etc. ont aidé la France à faire échouer le projet de l’Union Africaine à Addis-Abeba en 1963 et Nkrumah, Modibo Keïta ont tous subi des coups d’Etat après.

Le drame est que les Blancs passent toujours par les ignorants africains pour tuer leurs propres dirigeants qui défendent les intérêts des Africains. C’est pitoyable, le président Thomas Sankara avait un plan et une stratégie de sortie de cette situation de sujétion que le Burkina et toute l’Afrique francophone subissaient de la part de la France. La France est passée par son frère et ami Blaise Compaoré pour l’assassiner.

Les trois ans et demi que Sankara a fait au pouvoir à changer carrément et positivement l’image du Burkina Faso et de surcroît ce nom Burkina vient de lui: le pays des hommes intègres.

La France a compris, si l’expérience Burkinabé marchait avec Sankara, c’est toute l’Afrique francophone de l’Ouest qui allait se libérer. Aujourd’hui, où est Blaise Compaoré? Il est en exil en Côte d’Ivoire. Nos dirigeants africains n’apprennent jamais la leçon. Tu fais l’affaire de la France pendant un certain temps contre ton peuple et quand ils n’ont plus besoin de toi, ils te lâchent. Les cas font légion: Mobutu Sessé Séko, Blaise Compaoré, Bongo père, Hamani Djori, Maurice Yaméogo et même Houphouët pendant le règne de François Mitterrand. Houphouët était Gaulliste et Mitterrand était socialiste donc différence d’idéologie.

À présent, la servitude continue: Alassane Ouattara, Macki Sall, Paul Biya, Ali Bongo, Idriss Deby, et même Bah N’Daw ont pris la relève. La preuve, pour la création de la monnaie unique ouest africaine à la réunion extraordinaire de la CEDEAO, à Abuja, le 19 décembre 2019, il avait été décidé que l’Eco sera créé en Afrique et non en France et que la parité sera flottante par rapport à un panier de monnaies. Juste après la réunion d’Abuja, l’esclave français, en la personne d’Alassane Ouattara, le président ivoirien, a tenu une réunion urgente avec Macron, le président français, à Abidjan, le 20 décembre 2019, pour se désolidariser de l’Eco version CEDEAO.

Finalement, l’Eco version Afrique francophone sera frappée en France et aura une parité fixe par rapport uniquement à l’Euro pour défendre les intérêts des entreprises françaises en Afrique comme Bolloré, Orange, etc.

J’ai mal à l’Afrique francophone

Vous savez… l’arme la plus puissante que dispose le colonisateur est L’ESPRIT DU COLONISÉ. Quand je vois les intellectuels africains francophones défendre la politique française en Afrique, je trouve ça pathétique.

L’ECO version UEMOA est une source de pauvreté et de paupérisation des populations de nos différents pays francophones parce que cette monnaie suscite beaucoup de restrictions surtout à l’accès au crédit revolving et ou à des crédits au financement des investissements productifs. La France est bien consciente de cette situation et c’est pourquoi elle veut toujours maintenir ces conditions de pauvreté et de sujétion de nos peuples. Donc, pour la France pas question que nos économies soient indépendantes vis-à-vis d’elle. En fait, les compagnies françaises comme Orange, Total, Bolloré, etc. ne font que renforcer cette mainmise et cette domination de la France sur nos économies.

Ayons le courage de frapper notre propre monnaie et diversifions nos partenaires économiques stratégiques.

Ça ne sera pas facile, car certains de nos compatriotes bien placés jouent déjà le jeu de la France pour faire échouer toutes initiatives de diversification de nos partenaires… allusion faite à nos adversaires qui ont créé une coalition de quatorze (14) partis politiques et qui veut faire un forcing pour qu’on parte aux élections, malgré la situation déplorable dans la quelle se trouve notre bien commun, le Mali. Le paradoxe est que les dirigeants de cette coalition de partis politiques sont responsables de l’effondrement de notre pays.

Frapper sa propre monnaie nationale est le premier attribut de la souveraineté d’une nation. Loin s’en faut. Une indépendance politique vraie est synonyme d’une indépendance économique d’abord.

Le colonisateur a bien compris ce jeu. La guerre conventionnelle pour coloniser un pays n’est plus possible. Il faut juste contrôler l’esprit du colonisé surtout les intellectuels francophones qui ne font que défendre les intérêts de la France en Afrique Francophone. C’est rare de voir une telle situation en Afrique anglophone.

L’intellectuel francophone veut être plus Français que le Français. L’intellectuel francophone est le plus pédant des intellectuels en Afrique, toujours utilisé des mots que les Français mêmes n’utilisent plus. C’est vraiment pathétique les conditions de vie en Afrique francophone.

Qui sauvera l’Africain francophone de lui- même ?

Quand je vois des débats stériles des intellectuels esclaves mentaux pour défendre les intérêts de la France, je pleure franchement. L’Afrique francophone me fait mal.

Mais dans toute chose…il y a toujours de l’espoir. Battons-nous les dignes fils d’Afrique pour sortir nos pays francophones de l’esclavage moderne et de l’éternel consommateur.

C’est un combat d’idée entre les vrais intellectuels panafricains et francophones et les intellectuels esclaves mentaux francophones toujours au service du colonisateur: la France.

La stratégie historique de la France et qui lui a toujours réussie est le credo: Diviser pour Reigner. Allusion est faite à la récente rencontre entre Macron et quelques jeunes africains qui sont favorables à la politique française en Afrique contre la vraie jeunesse africaine patriote et qui veut une indépendance totale de l’Afrique francophone.

Parmi toutes les puissances coloniales du monde, la France est la seule qui tient toujours la corde aux gorges de ses anciennes colonies africaines et qui continue à les asphyxier économiquement, politiquement et socialement.

La victoire des intellectuels francophones panafricains pour une libération totale de l’Afrique francophone est certaine mais ça va prendre du temps car le vers est dans le fruit.

Bakary COULIBALY

Président: Groupe de Réflexion pour la Refondation et le Développement du Mali (G2RDM)

