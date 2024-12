Le président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, a inauguré l’usine de lithium de Goulamina (à 65 km de Bougouni) le dimanche 15 décembre 2024. Cet événement reflète l’importance stratégique de ce projet pour l’économie nationale et pour le bien-être des populations locales. En effet, en termes de retombées économiques attendues, cette mine représente notamment un chiffre d’affaires initial de 680 milliards de F CFA qui alimentera les banques maliennes pour redynamiser les activités économiques. Estimés à 71 milliards de F CFA, les dividendes de la mine bénéficieront à l’État (30 %) et au secteur privé (5 %). Sans compter un investissement de 25 milliards de F CFA est prévu pour des projets communautaires, notamment la réalisation de routes, de centres de santé, d’écoles, d’infrastructures énergétiques…

Avec déjà 2 000 emplois directs et indirects générés (occupés à près de 80 % par des nationaux), les opportunités d’emploi ne sont pas non plus négligeables. Tout comme l’effet multiplicateur pour les entreprises locales, notamment dans les secteurs du transport, de la construction et de l’énergie, contribuant ainsi à une réduction significative du chômage et à une meilleure employabilité des jeunes. Exploitée sur une durée d’au moins 21 ans, la mine de Goulamina va générer plusieurs milliards de F CFA.

