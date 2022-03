Au Mali, le litre d’essence sera cédé dans les stations-services à 762 FCFA, soit une augmentation de 99 FCFA et le gas-oil à 760 FCFA, en hausse de 167 FCFA. Cette augmentation entrera en vigueur ce jeudi 17 mars 2022.

Cette décision a été prise au terme de la réunion de la commission de suivi des taxations de produits pétroliers, tenue hier mercredi dans les locaux de l’Office national des produits pétroliers.

La commission de suivi de taxation des produits pétroliers justifie cette flambée du prix du carburant par la crise Russo-ukrainienne et non en raison de l’embargo de la CEDEAO-UEMOA, infligé au Mali il y deux mois.

La commission explique avoir procédé à une simulation des prix des carburants sur la base du prix fournisseur du mois de mars 2022. Cette analyse comparative a ainsi permis de constater une hausse générale du supercarburant de 176,41 FCFA par litre, soit plus 43,1% et le gas-oil de 236,44 FCFA par litre, soit plus 59%. Constatant cette augmentation générale sur le prix du carburant, la commission a donc décidé de fixer une augmentation de 99 F sur le litre d’essence et 167 F sur celui du gas-oil.

Le Directeur général de l’Office national des produits pétroliers, Modibo Gouro, explique qu’une augmentation vertigineuse des prix du carburant a été évitée grâce aux nombreux efforts entrepris par les plus hautes autorités. Celles-ci ont renoncé à plusieurs milliards de FCFA, afin de rendre les coûts supportables par les consommateurs. « Il s’agit de la réduction des frais de douane, des transports et des taxes de redevances routières », a expliqué le Directeur de l’ONAP, qui ajoute que cette flambée des prix du carburant est mondiale et causée par la crise ukrainienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

