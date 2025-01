Mali : Moussa Mara demande la transparence sur la gestion des 500 milliards FCFA perçus dans les négociations avec les sociétés minières

L’ancien Premier Ministre, Moussa Mara, est monté au créneau suite aux révélations du Ministre de l’Economie et des Finances selon lesquelles les retombées financières issues des négociations avec les compagnies minières auront permis à l’Etat Malien de gagner 500 milliards FCFA.

Moussa Mara veut que les revenus de l’or profitent aux Maliens comme la plupart des concitoyens. Ce faisant, il a récemment émis plusieurs interrogations à l’endroit du gouvernement par rapport à l’usage des 500 milliards FCFA que le Ministre de l’Economie et des finances, Alouséni Sanou, annonce avoir perçus à l’issue des négociations et de renégociations avec les sociétés minières. Il y a près deux semaines, devant les membres du CNT, Alousséni Sanou déclarait que «les montants issus des négociations devraient atteindre 750 milliards FCFA le 31 mars prochain 2025, dont 500 milliards FCFA ont déjà été versés dans les caisses de l’Etat par les sociétés minières ».

Après cette annonce, Moussa Mara veut que le gouvernement explique au peuple si ce montant a été enregistré dans les budgets de 2024 ou 2025. « Nous voudrions savoir quelles dépenses ont été effectuées ou quelles dépenses seront faites avec ce montant », demande l’ancien premier ministre. Il estime que le gouvernement n’a jamais annoncé un collectif budgétaire en 2024. « Je n’ai pas non plus entendu une augmentation des 2 300 milliards FCFA des recettes de l’Etat après l’acquisition des 500 milliards FCFA sur les revenus de l’or. Cet argent devrait mathématiquement augmenter les recettes de l’Etat de 20% », affirme-t-il.

Et l’ex chef du gouvernement d’interroger le gouvernement sur l’absence de trace de ce montant dans le budget de 2025. « Pourquoi le budget de cette année ne tient pas compte de ces 500 milliards FCFA ? », s’interroge toujours cet expert-comptable, ajoutant que «l’augmentation des recettes de l’Etat entre 2024 -2025 se situe à peu près à 100 milliards FCFA et non 500 milliards ». Moussa Mara estime que l’objectif de son questionnement n’est pas de mettre en doute les propos du ministre de l’Economie et des Finances, mais, dit-il, « je voudrais que le gouvernement soit transparent sur l’utilisation de l’argent issu de l’exploitation de l’or ». L’ex chef du gouvernement insiste pour que cela se passe dans la transparence, la clarté et dans les règles financières de l’Etat.

Le gouvernement malien a entamé des négociations avec les compagnies pour récupérer 300 à 600 milliards FCFA de manque à gagner révéler par un audit du secteur minier. Ces négociations ou renégociations, selon les termes du ministre de l’économie, ont été soldées souvent par des arrestations des responsables des sociétés minières. Ce qui explique les tensions actuelles entre les autorités de la transition malienne et la compagnie canadienne Barrick, dont le Directeur général, Mark Bristow, qui fait aujourd’hui l’objet d’un mandat d’arrêt. Outre, quatre hauts responsables de nationalité malienne de cette mine ont été inculpés et détenus pour des raisons de diverses malversations financières. Des accusations que Barrick Gold a rejetées avant d’annoncer la saisine du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

