Mali : Plus de 300 milliards FCFA investis dans les dépenses militaires en 2020, selon un rapport de SIPRI

Un rapport publié, fin avril 2020, par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) sur les dépenses militaires mondiales de l’année 2020 classe le Mali comme 13 pays africains ayant fait des investissements dans l’armement.

En dépit de la récession économique créée par la pandémie de la COVID-19, les dépenses militaires en Afrique subsaharienne ont augmenté de 3,4 % en 2020 pour atteindre 18,5 milliards de dollars. C’est ce qui ressort d’un rapport publié par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) sur les dépenses militaires mondiales.En Afrique le rapport indique que les plus fortes augmentations des dépenses sont enregistrées au Tchad (+31 %), au Mali (+22 %), en Mauritanie (+23 %) et au Nigeria (+29%), tous situés dans la région du Sahel, ainsi qu’en Ouganda (+46 %).

Le Mali a dépensée l’année précédente 593 millions de dollar, soit plus de 300 milliards FCFA. Ce qui place le Mali au 13ème rang parmi les pays africains ayant fait des dépenses militaires. Dans l’espace CEDEAO, le Mali est devancé par le Nigéria avec 2,5 milliards de dollars et par la Côté d’Ivoire 607 millions de dollar.

Sur le plan continental, les trois géants du Maghreb : l’Algérie, le Maroc et l’Egypte arrivent successivement en tête. Ils sont suivis selon l’ordre des dépenses militaires par l’Afrique du Sud, le Nigéria, la Tunisie, le Kenya, l’Angola, l’Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, la Cote d’Ivoire et le Mali à la treizième place etc. Le rapport poursuit qu’en 2020, les pays africains ont dépensé 5,13% plus que ce qu’ils ont dépensé en 2019 dans le secteur militaire. Cette hausse, constatée dans les dépenses militaires du continent, place l’Afrique où les dépenses militaires ont le plus augmenté en 2020. Ainsi, le continent noir devance l’Europe (+4,13%), les Amériques (+3,2%) ainsi que l’Asie et l’Océanie (+2,5%).

Le rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm de poursuivre toujours que les dépenses militaires mondiales ont pris de l’ascension en 2020, en dépit de la pandémie de COVID-19.

Sur le plan mondial, les États-Unis demeurent en tête tant ils ont continué d’augmenter leur budget militaire pour atteindre 778 milliards de dollars, en 2020. Cette hausse de 4,4% s’explique, selon le rapport, par de lourds investissements dans la recherche et le développement. Egalement cette course des Américains à la modernisation de leur arsenal nucléaire et l’achat de plus en plus d’armes s’explique par la pression exercée par la Chine et la Russie, Pour la 26e année consécutive, indique le document de SIPRI, la Chine a vu ses acquisitions militaires progresser de 1,9% à 252 milliards de dollars. Quant à l’Inde avec ses 72,9 milliards de dollars fait figure du plus grand acquéreur d’armement en Asie-Océanie devant le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. La France occupe la 8e nation du classement avec ses dépenses qui ont augmenté de 2,9% en 2020, à 52,7 milliards de dollars.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Classement des pays africains selon le montant de leurs dépenses militaires en 2020 (SIPRI)

Rang Pays Montant (en dollars US) Part du PIB 1 Algérie 9,7 milliards $ 6,7% 2 Maroc 4,8 milliards $ 4,3% 3 Egypte 4,5 milliards $ 1,2% 4 Afrique du Sud 3,1 milliards $ 1,1% 5 Nigeria 2,5 milliards $ 0,6% 6 Tunisie 1,15 milliard $ 2,9% 7 Kenya 1,1 milliard $ 1,1% 8 Angola 994 millions $ 1,6% 9 Ouganda 985 millions $ 2,6% 10 Soudan 934 millions $ 1,1% 11 Tanzanie 659 millions $ 1% 12 Côte d’Ivoire 607 millions $ 1,3% 13 Mali 593 millions $ 3,3% 14 Botswana 546 millions $ 3,5% 15 Ethiopie 461 millions $’ 0,5% 16 Sénégal 393 millions $ 1,6% 17 Cameroun 393 millions $ 1% 18 Burkina Faso 382 millions $ 2,7% 19 Namibie 374 millions $ 3,3% 20 RDC 362 millions $ 0,7% 21 Tchad 323 millions $ 3,1% 22 Congo 298 millions $ 3,4% 23 Gabon 271 millions $ 1,8% 24 Ghana 240 millions $ 0,4% 25 Niger 240 millions $ 2,4% 26 Zambie 212 millions $ 1,2% 27 Guinée 210 millions $ 2,6% 28 Mauritanie 200 millions $ 2,5% 29 Mozambique 154 millions $ 1,1% 30 Rwanda 143 millions $ 1,4% 31 Togo 116 millions $ 2% 32 Somalie 98 millions $ … 33 Malawi 92,5 millions $ 1,1% 34 Madagascar 87,4 millions $ 0,7% 35 e-Swatini 75,1 millions $ 1,8% 36 Bénin 71,8 millions $ 0,5% 37 Burundi 67,5 millions $ 2,0% 38 Centrafrique 41,3 millions $ 1,9% 39 Lesotho 38 millions $ 1,6% 40 Sierra-Leone 23,8 millions $ 0,6% 41 Guinée-Bissau 23 millions $ 1,7% 42 Seychelles 18,8 millions $ 1,6% 43 Maurice 18,1 millions $ 0,2% 44 Liberia 16,9 millions $ 1,3% 45 Gambie 14,8 millions $ 0,8% 46 Cap-Vert 11,3 millions $ 0,6%

Commentaires via Facebook :