Affaires des lingots d’or provenant du Mali : L’Etat malgache veut s’en approprier !

L’histoire des lingots d’or maliens appréhendés en Afrique du Sud, à l’aéroport international de Johannesburg, fait l’objet d’une opération d’escroquerie rocambolesque qui risque de provoquer un accident diplomatique sans précédent. De quoi s’agit-il ?

Ces lingots proviennent du Mali, de Sky Gold pour la compagnie Parpia Gold, basée à Deira Dubaï. Des fonds ont été engagés auprès de la douane malienne sur un poids total de 133kg de lingot dont 73,499 kg devaient être livrés par des Malgaches. Mais incompréhensiblement et curieusement, l’Etat malgache veut restituer et rapatrier à Madagascar pour y mettre la main à tout prix. Et ce, sachant que l’un des bras droits du chef de l’Etat malgache est le roi de l’exportation d’or de Madagascar. Plusieurs individus ont été emprisonnés sur la base de simple soupçon à Madagascar. Aucun document n’a été présenté au procès en cours en Afrique du Sud. Etonnant non ?

Il est évident que c’est impossible que même un gramme d’or puisse sortir de Madagascar vu que la douane, les inspecteurs, les contrôleurs, et la sûreté aéroportuaire sont la coupe et contrôlent soit par le bras du président malgache soit par les hommes du président et la moindre suspicion, c’est l’emprisonnement qui attend les Malgaches, sauf ceux qui leur sont proches.

Soulignons que le fournisseur des lingots d’or Sky gold Mali avait vendu au mois d’octobre 2020 pour le compte final de Parpia Gold Dubaï par le biais des Malgaches qui ont exigé de livrer les lingots par leur propre moyen. Seulement, ils ont commis l’erreur de ne pas déclarer la présence des lingots d’or dans leurs bagages pendant leur passage en sous douanes pour ainsi dire qu’à l’enregistrement et contrôle pour le vol de Dubaï via Addis-Abeba les lingots deviennent illicite.

En tout cas, sinon nous ne prenions pas garde cette affaire risque de provoquer un grand incident diplomatique entre les trois pays : le Mali, Etat Arabe-Unis le Madagascar. A suivre

Agoumour

