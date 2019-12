La banque Atlantique a organisé le mardi 24 décembre 2019 à l’hôtel Sheraton de Bamako la « Nuit des Partenaires », un événement destiné à récompenser leurs meilleurs partenaires qui se sont distingués tout au long de l’année.

-Maliweb.net– Placée sous la présidence du directeur général de la banque Habib Bledou en présence des plusieurs invités de marque dont les partenaires de la banque et les banquiers, ‘la Nuit des partenaires’, édition 2019, deuxième du genre, a été un moment de consécration d’une dizaine de partenaires de la banque qui se sont démarqués de par leur excellence.

La célébration de la nuit des partenaires, est aux dires de Monsieur Bledou, une soirée de remerciement, de félicitation et d’encouragement. Et pour cette année, elle revêt une touche particulaire car la banque se consolide et se renforce au Mali avec l’ouverture de nouvelles filiales. En plus, elle apporte des innovations avec le mobile banking money ‘Wizall Money Mali’ et ATPS des offres et services présentés par Vamara Dagnoko directeur général de Wizall Money Mali et Abdoulaye Koné directeur de ATPS Mali.

A travers ces innovations, la banque Atlantiques offre à ses clients la facilité de toutes activités de mobile banking, transfert et paiement via Wizall et ATPS dont l’avantage serait aucun chiffrement de coût sur les transactions de retrait ou d’envoi seulement le dépôt est facturé selon leurs explications.

Pour le DG de la banque Atlantique Habib Bledou, cette nouvelle stratégie témoigne de leur politique de proximité, leur volonté de satisfaire la clientèle, et surtout leur présence aux côtés de l’économie malienne.

Entre intermèdes de projections de film institutionnel sur les valeurs du Groupe Atlantique, présentations des offres, la nuit des partenaires a été égayée avec la présentation de l’humoriste YORO sous l’œil intéressé des clients de la banque Atlantique, un partenariat au beau fixe selon Habib Bledou.

Les distingués : Cool Boutique ; J-J Sar ; Touba ; Ets Djénéba Konaté ; Electonic de la Nation ; Al Madina ; Kéïta ; G .F Kalo et Complexe Service, ont été les récipiendaires des prix catégories « Top Performers partenaires transfert rapide » ; et « meilleurs caissiers transfert rapide » une consécration symbolique encourageant l’excellence chez les partenaires de la banque.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

